Фінансування тероризму РФ: суд ООН відкинув більшість звинувачень – вважає необґрунтованими

Десятьма голосами проти п'яти, Міжнародний суд відхилив всі інші українські подання щодо Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму

Міжнародний суд ООН (Фото: EPA/Remko de Waal)

Міжнародний суд ООН оголосив рішення у справі за позовом України про фінансування Росією тероризму та про порушення росіянами Міжнародної конвенції про ліквідацію расової дискримінації. Суд під головуванням Джоан Донохью визнав порушення з боку Росії за одним із пунктів частин Конвенції про заборону фінансування тероризму.

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31 січня суд зокрема мав визначити, чи були переконливими докази щодо того, що РФ порушила Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму.

За тринадцятьма голосами проти двох було визначено, що Росія не виконала зобов’язань із розслідування випадків фінансування тероризму на сході України, про які неодноразово заявляла українська сторона.

У заяві йдеться, що за більшістю пунктів Суд не знайшов доказів відповідальності Росії.

Зокрема у суді наголосили, що РФ "не була зобов'язана за статтею 18 обмежувати будь-яке фінансування "ДНР" і "ЛНР". Суд також вважає, що за обставин цієї справи РФ "не була зобов'язана визнавати групу терористичною відповідно до свого внутрішнього законодавства як запобіжний захід".

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Десятьма голосами проти п'яти, Міжнародний суд відхилив всі інші українські подання щодо Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Оголошуючи рішення, голова Міжнародного суду ООН Донохьо наголосила, що ситуація в Україні "сьогодні дуже відрізняється" від тієї, що була, коли Україна подала свою заяву в січні 2017 року.

Щодо ймовірного порушення РФ Міжнародної конвенції про ліквідацію расової дискримінації, Суд встановив, що Росія не змогла захистити права етнічних українців в Криму, де різко впала кількість учнів, які навчаються українською. Водночас десятьма голосами проти п'яти, Міжнародний суд ООН відхилив всі інші подання України щодо Міжнародної конвенції про ліквідацію расової дискримінації.

Міжнародний суд ООН (Фото: EPA/Remko de Waal)