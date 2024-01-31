Фінансування тероризму РФ: суд ООН відкинув більшість звинувачень – вважає необґрунтованими
Міжнародний суд ООН оголосив рішення у справі за позовом України про фінансування Росією тероризму та про порушення росіянами Міжнародної конвенції про ліквідацію расової дискримінації. Суд під головуванням Джоан Донохью визнав порушення з боку Росії за одним із пунктів частин Конвенції про заборону фінансування тероризму.
31 січня суд зокрема мав визначити, чи були переконливими докази щодо того, що РФ порушила Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму.
За тринадцятьма голосами проти двох було визначено, що Росія не виконала зобов’язань із розслідування випадків фінансування тероризму на сході України, про які неодноразово заявляла українська сторона.
У заяві йдеться, що за більшістю пунктів Суд не знайшов доказів відповідальності Росії.
Зокрема у суді наголосили, що РФ "не була зобов'язана за статтею 18 обмежувати будь-яке фінансування "ДНР" і "ЛНР". Суд також вважає, що за обставин цієї справи РФ "не була зобов'язана визнавати групу терористичною відповідно до свого внутрішнього законодавства як запобіжний захід".
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Десятьма голосами проти п'яти, Міжнародний суд відхилив всі інші українські подання щодо Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.
Оголошуючи рішення, голова Міжнародного суду ООН Донохьо наголосила, що ситуація в Україні "сьогодні дуже відрізняється" від тієї, що була, коли Україна подала свою заяву в січні 2017 року.
Щодо ймовірного порушення РФ Міжнародної конвенції про ліквідацію расової дискримінації, Суд встановив, що Росія не змогла захистити права етнічних українців в Криму, де різко впала кількість учнів, які навчаються українською. Водночас десятьма голосами проти п'яти, Міжнародний суд ООН відхилив всі інші подання України щодо Міжнародної конвенції про ліквідацію расової дискримінації.
- 16 березня 2022 року Міжнародний суд ООН ухвалив, що Росія має негайно припинити військові дії в Україні. Росія заявила, що не має наміру виконувати цю вимогу.
- Міжнародні правозахисні інститути New Lines Institute та Центр Рауля Валленберга незалежно один від одного дійшли висновку, що Росія під час вторгнення в Україну порушила Конвенцію ООН про геноцид.
- У липні 2022 року понад 40 країн підписали офіційну заяву про те, що вони підтримують порушення Україною провадження проти Російської Федерації у Міжнародному суді ООН у Гаазі відповідно до Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду.
- 19 вересня 2023 року українська сторона заявила у вищому суді ООН у Гаазі, що Росія намагалася обґрунтувати вторгнення в Україну явно брехливим твердженням, що вона нібито хотіла тим самим припинити "геноцид російськомовного населення".