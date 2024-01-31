Финансирование терроризма РФ: суд ООН отверг множество обвинений, считая необоснованными

Десятью голосами против пяти, суд ООН отклонил все остальные украинские представления по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма

Международный суд ООН (Фото: EPA/Remko de Waal)

Международный суд ООН объявил решение по делу по иску Украины о финансировании Россией терроризма и о нарушении россиянами Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Суд под председательством Джоан Донохью признал нарушение со стороны России по одному из пунктов частей Конвенции о запрещении финансирования терроризма.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

31 января суд в частности должен был определить, были ли убедительными доказательства того, что РФ нарушила Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма.

Тринадцатью голосами против двух было определено, что Россия не выполнила обязательств по расследованию случаев финансирования терроризма на востоке Украины, о которых неоднократно заявляла украинская сторона.

В заявлении говорится, что по большинству пунктов Суд не нашел доказательств ответственности России.

В частности, в суде отметили, что РФ "не была обязана по статье 18 ограничивать любое финансирование "ДНР" и "ЛНР". Суд также считает, что при обстоятельствах этого дела РФ "не была обязана признавать группу террористической в соответствии со своим внутренним законодательством в качестве меры пресечения".

Читайте также: "Москве указали на выход". Россия впервые пролетела на выборах в Международный суд ООН

Десятью голосами против пяти Международный суд отклонил все остальные украинские представления о Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Объявляя решение, глава Международного суда ООН Донохьо подчеркнула, что ситуация в Украине "сегодня очень отличается" от той, что была, когда Украина подала свое заявление в январе 2017 года.

Относительно вероятного нарушения РФ Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации, Суд установил, что Россия не смогла защитить права этнических украинцев в Крыму, где резко упало количество учащихся обучающихся на украинском языке. В то же время десятью голосами против пяти Международный суд ООН отклонил все другие представления Украины о Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Международный суд ООН (Фото: EPA/Remko de Waal)