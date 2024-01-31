Финансирование терроризма РФ: суд ООН отверг множество обвинений, считая необоснованными
Международный суд ООН объявил решение по делу по иску Украины о финансировании Россией терроризма и о нарушении россиянами Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Суд под председательством Джоан Донохью признал нарушение со стороны России по одному из пунктов частей Конвенции о запрещении финансирования терроризма.
31 января суд в частности должен был определить, были ли убедительными доказательства того, что РФ нарушила Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма.
Тринадцатью голосами против двух было определено, что Россия не выполнила обязательств по расследованию случаев финансирования терроризма на востоке Украины, о которых неоднократно заявляла украинская сторона.
В заявлении говорится, что по большинству пунктов Суд не нашел доказательств ответственности России.
В частности, в суде отметили, что РФ "не была обязана по статье 18 ограничивать любое финансирование "ДНР" и "ЛНР". Суд также считает, что при обстоятельствах этого дела РФ "не была обязана признавать группу террористической в соответствии со своим внутренним законодательством в качестве меры пресечения".
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Десятью голосами против пяти Международный суд отклонил все остальные украинские представления о Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Объявляя решение, глава Международного суда ООН Донохьо подчеркнула, что ситуация в Украине "сегодня очень отличается" от той, что была, когда Украина подала свое заявление в январе 2017 года.
Относительно вероятного нарушения РФ Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации, Суд установил, что Россия не смогла защитить права этнических украинцев в Крыму, где резко упало количество учащихся обучающихся на украинском языке. В то же время десятью голосами против пяти Международный суд ООН отклонил все другие представления Украины о Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации.
- 16 марта 2022 года Международный суд ООН постановил, что Россия должна немедленно прекратить военные действия в Украине. Россия заявила, что не намерена выполнять это требование.
- Международные правозащитные институты New Lines Institute и Центр Рауля Валленберга независимо друг от друга пришли к выводу, что Россия во время вторжения в Украину нарушила Конвенцию ООН о геноциде.
- В июле 2022 года более 40 стран подписали официальное заявление о том, что они поддерживают нарушение Украиной производства против Российской Федерации в Международном суде ООН в Гааге в соответствии с Конвенцией 1948 года о предотвращении преступления геноцида.
- 19 сентября 2023 года украинская сторона заявила в высшем суде ООН в Гааге, что Россия пыталась обосновать вторжение в Украину явно лживым утверждением, что она якобы хотела тем самым прекратить "геноцид русскоязычного населения".