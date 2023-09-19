Процесс в Гааге: Россия использовала ложь о "геноциде" как повод для вторжения в Украину
Россия пыталась обосновать вторжение в Украину заведомо лживым утверждением, что она якобы пыталась тем самым прекратить "геноцид русскоязычного населения". Об этом украинская сторона заявила сегодня в высшем суде ООН в Гааге, сообщает Reuters.
"Международное сообщество приняло Конвенцию о геноциде для защиты; Россия ссылается на Конвенцию о геноциде, чтобы уничтожать", – заявил суду представитель Украины Антон Кориневич.
Украинская сторона призвала Международный суд признать, что у него есть юрисдикция для полного рассмотрения дела, и в конечном итоге постановить, что Россия обязана выплатить репарации за вторжение под ложным предлогом.
"Допустимо ли для государства использовать ложные обвинения в геноциде как предлог для разрушения городов, бомбардировок гражданского населения и депортации детей из их домов? Бессилен ли этот суд остановить настолько циничное пренебрежение Конвенцией о геноциде? Ответ на эти вопросы должен быть "нет", – заявил Кориневич.
18 сентября Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против России с обвинениями в нарушении последней Конвенции о запрете геноцида. Представители Украины будут выступать в суде 19 и 26 сентября, а россияне — 18 и 25 сентября.
Украина утверждает, что Россия злоупотребляет международным правом, ложно заявляя, что вторжение было якобы "оправдано" предотвращением "геноцида" на востоке Украины.
Также Киев обвиняет РФ в планировании актов геноцида и том, что оккупанты намеренно убивают представителей украинской национальности.
- Иск против России, рассмотрение которого начал Международный суд ООН 18 сентября, подан через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- В январе 2017 года Украина также подавала иск в Гаагу против России в связи с ее незаконным действиям в Крыму и на Донбассе, при этом еще 20 июля 2014 года официальный Киев заявлял, что Россия занимается финансированием международного терроризма.
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