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Процесс в Гааге: Россия использовала ложь о "геноциде" как повод для вторжения в Украину

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 14:22
Процесс в Гааге: Россия использовала ложь о
Антон Кориневич (Фото - Офис президента)

Россия пыталась обосновать вторжение в Украину заведомо лживым утверждением, что она якобы пыталась тем самым прекратить "геноцид русскоязычного населения". Об этом украинская сторона заявила сегодня в высшем суде ООН в Гааге, сообщает Reuters.

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"Международное сообщество приняло Конвенцию о геноциде для защиты; Россия ссылается на Конвенцию о геноциде, чтобы уничтожать", – заявил суду представитель Украины Антон Кориневич.

Украинская сторона призвала Международный суд признать, что у него есть юрисдикция для полного рассмотрения дела, и в конечном итоге постановить, что Россия обязана выплатить репарации за вторжение под ложным предлогом.

"Допустимо ли для государства использовать ложные обвинения в геноциде как предлог для разрушения городов, бомбардировок гражданского населения и депортации детей из их домов? Бессилен ли этот суд остановить настолько циничное пренебрежение Конвенцией о геноциде? Ответ на эти вопросы должен быть "нет", – заявил Кориневич.

18 сентября Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против России с обвинениями в нарушении последней Конвенции о запрете геноцида. Представители Украины будут выступать в суде 19 и 26 сентября, а россияне — 18 и 25 сентября. 

Украина утверждает, что Россия злоупотребляет международным правом, ложно заявляя, что вторжение было якобы "оправдано"  предотвращением "геноцида" на востоке Украины.

Также Киев обвиняет РФ в планировании актов геноцида и том, что оккупанты намеренно убивают представителей украинской национальности. 

СПРАВКА. Международный суд ООН — это главный судебный орган ООН (не путать с Международным уголовным судом в Гааге). Решения суда окончательны и обязательны к исполнению. Если их не исполняют, можно апеллировать в Совет Безопасности ООН, но там у РФ права вето. Еще 16 марта 2022 года суд уже постановил, что Россия должна немедленно приостановить военные действия до начала разбирательства, но в Москве вердикт проигнорировали. В прошлом за геноцид дважды судили Югославию, а сейчас рассматривается дело против Мьянмы.
  • Иск против России, рассмотрение которого начал Международный суд ООН 18 сентября, подан через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
  • В январе 2017 года Украина также подавала иск в Гаагу против России в связи с ее незаконным действиям в Крыму и на Донбассе, при этом еще 20 июля 2014 года официальный Киев заявлял, что Россия занимается финансированием международного терроризма.  

Читайте также: Россия пытается подорвать мандат Международного суда в Гааге – заявление четырех стран 

Сергей Бережной
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гаагаМеждународный суд ООНиск украины к россии
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