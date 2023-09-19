Процес у Гаазі: Росія використала брехню про "геноцид" як привід для вторгнення в Україну
Росія намагалася обґрунтувати вторгнення в Україну явно брехливим твердженням, що вона нібито хотіла тим самим припинити "геноцид російськомовного населення". Про це українська сторона заявила сьогодні у вищому суді ООН у Гаазі, повідомляє Reuters.
"Міжнародна спільнота ухвалила Конвенцію про геноцид для захисту; Росія посилається на Конвенцію про геноцид, щоб знищувати", – заявив представник України Антон Кориневич.
Українська сторона закликала Міжнародний суд визнати, що має юрисдикцію для повного розгляду справи, і зрештою ухвалити, що Росія зобов'язана виплатити репарації за вторгнення під хибним приводом.
"Чи припустимо для держави використовувати хибні звинувачення в геноциді як привід для руйнування міст, бомбардувань цивільного населення та депортації дітей з їхніх будинків? Чи безсилий цей суд зупинити настільки цинічну зневагу Конвенцією про геноцид? Відповідь на ці питання має бути "ні", – заявив Кориневич.
18 вересня Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочав слухання за позовом України проти Росії зі звинуваченнями у порушенні останньої Конвенції про заборону геноциду. Представники України виступатимуть у суді 19 та 26 вересня, а росіяни – 18 та 25 вересня.
Україна стверджує, що Росія зловживає міжнародним правом, хибно заявляючи, що вторгнення було нібито "виправдане" запобіганням "геноциду" на сході України.
Також Київ звинувачує РФ у плануванні актів геноциду та тому, що окупанти навмисно вбивають представників української національності.
- Позов проти Росії, розгляд якого розпочав Міжнародний суд ООН 18 вересня, подано за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
- У січні 2017 року Україна також подавала позов до Гааги проти Росії у зв'язку з її незаконними діями в Криму та на Донбасі, також ще 20 липня 2014 року офіційний Київ заявляв, що Росія займається фінансуванням міжнародного тероризму.
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