Процес у Гаазі: Росія використала брехню про "геноцид" як привід для вторгнення в Україну

Росія намагалася обґрунтувати вторгнення в Україну явно брехливим твердженням, що вона нібито хотіла тим самим припинити "геноцид російськомовного населення". Про це українська сторона заявила сьогодні у вищому суді ООН у Гаазі, повідомляє Reuters.

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"Міжнародна спільнота ухвалила Конвенцію про геноцид для захисту; Росія посилається на Конвенцію про геноцид, щоб знищувати", – заявив представник України Антон Кориневич.

Українська сторона закликала Міжнародний суд визнати, що має юрисдикцію для повного розгляду справи, і зрештою ухвалити, що Росія зобов'язана виплатити репарації за вторгнення під хибним приводом.

"Чи припустимо для держави використовувати хибні звинувачення в геноциді як привід для руйнування міст, бомбардувань цивільного населення та депортації дітей з їхніх будинків? Чи безсилий цей суд зупинити настільки цинічну зневагу Конвенцією про геноцид? Відповідь на ці питання має бути "ні", – заявив Кориневич.

18 вересня Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочав слухання за позовом України проти Росії зі звинуваченнями у порушенні останньої Конвенції про заборону геноциду. Представники України виступатимуть у суді 19 та 26 вересня, а росіяни – 18 та 25 вересня.

Україна стверджує, що Росія зловживає міжнародним правом, хибно заявляючи, що вторгнення було нібито "виправдане" запобіганням "геноциду" на сході України.

Також Київ звинувачує РФ у плануванні актів геноциду та тому, що окупанти навмисно вбивають представників української національності.

ДОВІДКА. Міжнародний суд ООН — це головний судовий орган ООН (не плутати з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі). Рішення суду остаточні та обов'язкові до виконання. Якщо їх не виконують, можна апелювати до Ради Безпеки ООН, але РФ там має право вето. Ще 16 березня 2022 року суд уже ухвалив, що Росія має негайно призупинити військові дії до початку розгляду, але в Москві вердикт проігнорували. Минулого року за геноцид двічі судили Югославію, а зараз розглядається справа проти М'янми.

Позов проти Росії, розгляд якого розпочав Міжнародний суд ООН 18 вересня, подано за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У січні 2017 року Україна також подавала позов до Гааги проти Росії у зв'язку з її незаконними діями в Криму та на Донбасі, також ще 20 липня 2014 року офіційний Київ заявляв, що Росія займається фінансуванням міжнародного тероризму.

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