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Доказательств нарушения Россией в Украине Конвенции ООН о геноциде уже достаточно – CNN

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 14:20
Доказательств нарушения Россией в Украине Конвенции ООН о геноциде уже достаточно – CNN - Фото
Азим Ибрагим, директор New Lines Institute (Фото - скриншот из видео)

Международные правозащитные институты New Lines Institute и Центр Рауля Валленберга независимо друг от друга пришли к выводу, что Россия в ходе вторжения в Украину нарушила Конвенцию ООН о геноциде. Об этом сообщает CNN.

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Доклад американского Института стратегии и политики New Lines и доклад канадского Центра прав человека Рауля Валленберга должны опубликовать в пятницу, их копии направят в парламенты, правительства и международные организации по всему миру. Предварительно экземпляры докладов эксклюзивно предоставили​ CNN.

Как сообщает агентство, в докладах отмечают, что есть убедительные свидетельства о нарушении Россией в Украине как минимум двух статей Конвенции ООН о геноциде.

Речь идет о статье 2, которая определяет геноцид как "действия с намерением полностью или частично уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу", а также о статье 3 – "прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида".

В первом случае имеются в виду уже задокументированные факты насилия армии России во временно оккупированных нею украинских населенных пунктах, включая примеры массовых убийств мирных жителей и насильственных депортаций.

Ко второму пункту имеют прямое отношение публичные заявления высших должностных лиц РФ, начиная с диктатора Владимира Путина, а также выступления российских пропагандистов в государственных медиа.

Глава New Lines Institute Азим Ибрагим, который собирал материалы для доклада непосредственно в Украине, сказал CNN, что "ведущие мировые юристы изучили доказательства и пришли к выводу, что Россия несет ответственность за нарушения Конвенции о геноциде в Украине".

Согласно Конвенции ООН о геноциде, подписавшие ее стороны несут юридическое обязательство предотвращать геноцид. И в докладе содержится призыв к международному сообществу действовать.

Ибрагим напоминает, что каждая из 151 стран, подписавших Конвенцию о геноциде, включая Российскую Федерацию, "должна сделать все возможное, чтобы положить этому конец, иначе они тоже нарушат Конвенцию".

6 мая Amnesty International заявила, что военные России совершили ряд военных преступлений в Киевской области и должны предстать за это перед судом. 

  • 14 апреля Верховная Рада признала действия России геноцидом украинского народа.
  • 21 апреля парламенты Эстонии и Латвии приняли заявления о российской агрессии и военных преступлениях в Украине, признав их геноцидом против украинского народа.
  • 27 апреля парламент Канады единогласно поддержал признание геноцидом зверств России в Украине.
  • 10 мая Сейм Литвы поддержал резолюцию, которой признал войну РФ против Украины геноцидом, а Россию – страной, осуществляющей терроризм.
  • 11 мая Сенат Чехии принял постановление, которым признал геноцидом военные преступления РФ в Украине.
Сергей Бережной
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война России против Украины конвенция ООН военные преступления геноцид
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