Сенат Чехии признал геноцидом военные преступления РФ в Украине

Сенат Чехии принял постановление, которым признал геноцидом военные преступления РФ в Украине, а также призвал правительство продолжать поставки тяжелого вооружения в Украину. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

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"Чешский Сенат только что признал преступления, которые российская армия совершает в Украине, геноцидом украинского народа. В принятом постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украины статуса кандидата на членство в ЕС", – сообщил посол.

В постановлении сказано, что Сенат решительно осуждает жестокую агрессивную войну России против Украины, в ходе которой РФ грубо нарушает международные конвенции.

Отдельным пунктом в документе осуждаются многочисленные военные преступления россиян в городах Буча, Ирпень, Бородянка, Мариуполь, террор против населения, депортации и казни.

Сенат осуждает этнически мотивированные преступления против человечества – массовые казни, пытки, изнасилования, являющиеся проявлением геноцида против украинского народа.

Чешский сенат призвал правительство продолжить ускоренные поставки военной техники, в том числе тяжелого вооружения из запасов бывшей Чехословацкой армии 1989 года, а также прекратить зависимость от российских газа и нефти.

14 апреля Верховная Рада признала действия России геноцидом украинского народа.

21 апреля парламенты Эстонии и Латвии приняли заявления о российской агрессии и военных преступлениях в Украине, признав их геноцидом против украинского народа.

27 апреля парламент Канады единогласно поддержал признание геноцидом зверств России в Украине.

10 мая Сейм Литвы поддержал резолюцию, которой признал войну РФ против Украины геноцидом, а Россию – страной, осуществляющей терроризм.

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Оксана Житнюк

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