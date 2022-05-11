Президент Чехии разрешил добровольцам присоединиться к ВСУ

Президент Чехии Милош Земан официально санкционировал вступление в ряды ВСУ более чем сотни добровольцев из Чехии. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.

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Разрешения подписаны на основании 103 заявлений, поданных в соответствии с законом о воинской службе.

Решение президента должен подтвердить премьер-министр страны.

В июне 2021 года суд в Чехии заочно осудил на 20 лет лишения свободы Мартина Кантора за участие в боевых действиях на стороне террористической организации "ДНР".

В сентябре сообщалось, что гражданина Чехии Лукаша Новачека приговорили к 20 годам тюрьмы за аналогичное преступление.

Такой же срок заочно получил чех Иржи Урбанек, который воевал на Донбассе под позывным "Бегемот" и находится в розыске.

В январе 2022 года сообщалось, что пражский городской суд заочно приговорил гражданина Чехии Мартина Сукупа к 21 году лишения свободы за участие в боевых действиях в Украине на стороне террористических группировок.

2 мая Земан, который прежде придерживался пророссийских взглядов, заявил, что "нападение на Украину разрушит Россию экономически и политически, уничтожит ее репутацию".

Сергей Бережной

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