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Гражданину Чехии дали 21 год тюрьмы за участие в боях на Донбассе на стороне террористов

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 17:52
Гражданину Чехии дали 21 год тюрьмы за участие в боях на Донбассе на стороне террористов - Фото
Мартин Сукуп (Фото - база данных полиции Чехии)

Пражский городской суд заочно приговорил гражданина Чехии Мартина Сукупа к 21 году лишения свободы за активное участие в боевых действиях в Украине на стороне поддерживаемых Россией террористических группировок. Об этом сообщает Novinky.cz.

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Обвинения против Сукупа включали "совершение террористического акта" и "участие в террористической группировке". Подсудимый до сих пор находится на территории Украины, а потому дополнительно признан виновным в бегстве от правосудия.

Согласно приговору, Сукуп в 2014 году решил отправиться в Украину для участия в боевых действиях на стороне террористической группировки "ДНР". По крайней мере до 2018 года он был танкистом, командиром танковой роты, а затем – командиром дивизиона или артиллерийской батареи. Сукуп принимал участие в боевых действиях в районе Краматорска и Горловки. 

"Активное участие в этом вооруженном конфликте, по-сути, соответствует определению участия в террористической атаке", – сказал прокурор Марек Бодлак, который просил для Сукупа 20-летний тюремный срок.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован, адвокат Сукупа уже подала апелляцию.

Сергей Бережной
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агрессия России приговор чехия терроризм наемник Мартин Сукуп Донбасс
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