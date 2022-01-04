Гражданину Чехии дали 21 год тюрьмы за участие в боях на Донбассе на стороне террористов

Пражский городской суд заочно приговорил гражданина Чехии Мартина Сукупа к 21 году лишения свободы за активное участие в боевых действиях в Украине на стороне поддерживаемых Россией террористических группировок. Об этом сообщает Novinky.cz.

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Обвинения против Сукупа включали "совершение террористического акта" и "участие в террористической группировке". Подсудимый до сих пор находится на территории Украины, а потому дополнительно признан виновным в бегстве от правосудия.

Согласно приговору, Сукуп в 2014 году решил отправиться в Украину для участия в боевых действиях на стороне террористической группировки "ДНР". По крайней мере до 2018 года он был танкистом, командиром танковой роты, а затем – командиром дивизиона или артиллерийской батареи. Сукуп принимал участие в боевых действиях в районе Краматорска и Горловки.

"Активное участие в этом вооруженном конфликте, по-сути, соответствует определению участия в террористической атаке", – сказал прокурор Марек Бодлак, который просил для Сукупа 20-летний тюремный срок.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован, адвокат Сукупа уже подала апелляцию.

В июне 2021 года суд в Чехии заочно осудил на 20 лет лишения свободы Мартина Кантора за участие в боевых действиях на стороне террористической организации "ДНР".

В сентябре сообщалось, что гражданина Чехии Лукаша Новачека приговорили к 20 годам тюрьмы за аналогичное преступление.

Такой же срок заочно получил чех Иржи Урбанек, который воевал на Донбассе под позывным "Бегемот" и находится в розыске.

Сергей Бережной

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