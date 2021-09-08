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"Приехал к Наташе, но заманили в Новороссию": в Чехии боевику ДНР дали 20 лет тюрьмы

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2021, 15:31
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

В Чехии 27-летнего Лукаша Новачека приговорили к 20 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне террористической организации ДНР. На суде он сказал, что якобы приехал на Донбасс, чтобы встретиться с девушкой по имени Наташа, но его "заманили" в ряды боевиков, сообщает местное издание Novinky.

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Приговор Новачеку в виде 20 лет лишения свободы строгого режима вынес окружной суд города Пльзень. Мужчина обвиняется в теракте и участии в боевых действиях на стороне террористической ДНР в 2015 году на востоке Украины.

Приговор не окончательный, Новачек подал апелляцию на месте. Он утверждает, что якобы не участвовал в боевых действиях, а только работал на кухне у боевиков.

По его версии, он поехал на Донбасс, чтобы "увидеть девушку по имени Наташа", с которой познакомился в соцсети.

"Меня стали уговаривать вступить в новороссийскую армию. Я не хотел там умирать, поэтому мы договорились, что я буду просто гражданским служащим, буду помогать на кухне и так далее. Я сдал свой паспорт при регистрации", – рассказал он.

При этом ранее Новачек рассказывал нескольким людям, давшим показания в суде, о своем участии в боях на востоке Украины. Однако теперь обвиняемый говорит, что это было "хвастовство". Также в медицинском заключении Новачека указано, что он обратился к психиатру, так как воевал на Донбассе, из-за чего страдал от проблем с психическим здоровьем. Среди доказательств есть также фото и видео, на которых мужчина позировал в форме террористической ДНР с крупнокалиберным оружием. На одном из видео он на ломаном русском языке говорил, что хочет "бороться с украинскими фашистами".

  • 1 июня 2021-го Пражский суд осудил на 20 лет лишения свободы чеха Мартина Кантора, воевавшего на стороне боевиков террористической организации "ЛНР".
  • 22 июля Высший суд в Праге повысил наказание гражданину Беларуси Алексею Фадееву, который в 2020 году был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за участие в войне против Украины на Донбассе.
  • 7 сентября в Чехии боевика с позывным Бегемот заочно приговорили к 20 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне террористической организации ДНР. 

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Оксана Житнюк
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суд война Донбасс приговор чехия днр новороссия Лукаш Новачек
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