В Чехии боевику террористической ДНР с позывным Бегемот дали 20 лет тюрьмы. Он в розыске

В Чехии боевика с позывным Бегемот заочно приговорили к 20 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне террористической организации ДНР. Об этом сообщает местное издание IDNES.

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Сообщается, что гражданин Чехии Иржи Урбанек отправился в Украину в 2015 году и минимум до 2018 года воевал на стороне российских оккупантов.

Он занимался строительством траншей или патрулированием, а также принимал участие в вооруженных боях против украинской армии в Марьинке, Спартаке и Красногоровке.

Судья заявила, что сепаратистское движение явно направлено на подрыв конституционного строя Украины и имеет характеристики организованной террористической группы. Она напомнила, что чешское законодательство обеспечивает защиту от террористических актов и иностранных государств. Учитывая это, предложение прокуратуры приговорить Урбанека к 20 годам колонии строгого режима было удовлетворено.

Обвиняемый находится в розыске, на заседании суда его не было, и приговор Урбанеку вынесли заочно.

Также сообщается, что до присоединения к боевикам обвиняемый работал телохранителем мафиозных семей Кипра и торговцев алмазами в Африке.

1 июня 2021-го Пражский суд осудил на 20 лет лишения свободы чеха Мартина Кантора, воевавшего на стороне боевиков террористической организации "ЛНР".

22 июня чешский гражданин Павел Кафка, которого суд Чехии приговорил к трем годам лишения свободы за участие в боевых действиях на Донбассе против украинской армии, написал письмо в украинское посольство, в котором раскаялся в своих действиях и попросил у Украины прощения.

22 июля Высший суд в Праге повысил наказание гражданину Беларуси Алексею Фадееву, который в 2020 году был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за участие в войне против Украины на Донбассе.

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Оксана Житнюк

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