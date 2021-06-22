Чех по фамилии Кафка извинился перед Украиной за то, что воевал против нее на Донбассе

Чешский гражданин Павел Кафка, которого суд Чехии приговорил к трем годам лишения свободы за участие в боевых действиях на Донбассе против украинской армии, написал письмо в украинское посольство, в котором раскаялся в своих действиях и попросил у Украины прощения. Об этом во время вебинара сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

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По его словам, в Чехии идут расследования или уже вынесены судебные приговоры против 20 граждан этой страны, которые были причастны к боевым действиям на Донбассе на стороне РФ.

Есть примерно шесть приговоров, некоторые из них — условные, но есть и реальные, сказал Перебийнис.

Практически во всех случаях чешская прокуратура обвиняет боевиков в совершении теракта, но не все суды соглашаются с этим — некоторым подсудимым меняют квалификацию на участие в организованном преступном формировании.

Так, в 2020 году за участие в таком формировании суд приговорил к трем годам тюрьмы чешского гражданина Павла Кафку. Сначала он получил условный срок, но потом чешская апелляция заменила приговор на реальный.

Буквально на днях посольство получило письмо от Кафки, рассказал посол. Чех пишет, что в 2015 году стал на сторону пророссийских сепаратистов и не задумывался о последствиях своих незаконных действий.

"В конце он пишет, что хотел бы извиниться перед нашей страной, и он верит в то, что Украине удастся вернуть ее территориальную целостность дипломатическим путем", – сказал Перебийнис.

Он предположил, что, отправив это письмо, бывший боевик, вероятно, рассчитывал сократить срок своего заключения.

Как пишет Радио Свобода, в 2015 и 2016 годах Кафка участвовал в боевых действиях в составе террористической организации ДНР. По данным стороны обвинения, он прошел спецподготовку в танковом подразделении, затем служил стрелком и водителем.

24 апреля районный суд Праги арестовал троих человек, подозреваемых в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков. Всего по этому делу в качестве подозреваемых проходят пять человек и одна компания.

1 июня Пражский суд осудил на 20 лет лишения свободы чеха Мартина Кантора, воевавшего на стороне боевиков террористической организации "ЛНР".

Вадим Ребрина

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