UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Земан: Путин думал, что у него вторая армия мира. Сегодня это выглядит смешно

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 11:03
Земан: Путин думал, что у него вторая армия мира. Сегодня это выглядит смешно - Фото
Фото: EPA

Президент Чехии Милош Земан, ранее придерживавшийся пророссийских взглядов, теперь прогнозирует разрушение России. В интервью чешскому телеканалу CNN Prima News он заявил, что "нападение на Украину разрушит Россию экономически и политически, уничтожит ее репутацию".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Президент России Владимир Путин подвергся иллюзиям, что Россия всесильна и, в частности, что российская армия является второй по мощи армией мира. Сегодня это выглядит смешно. Оказалось, что русская армия гораздо слабее, чем думали все эксперты", – сказал Земан. Чешский президент также обвинил президента РФ в преступлениях против мира, что, по его словам, является синонимом военного преступления.

Он признался, что чувствует ответственность за то, что раньше неправильно оценивал россиян. Они оказались иррациональным, непредсказуемым, более агрессивным и менее европейским народом, чем он считал.

В свое оправдание Земан сослался на слова Уинстона Черчилля о том, что только идиот не меняет своего мнения.

"Если бы Россия не напала на Украину, я бы продолжал утверждать, что все крупные страны должны быть экономическими партнерами Чехии, что мы должны поддерживать экспорт в эти страны, что больше претендентов на достройку АЭС "Дукованы" означает более низкие цены и логически приносит пользу чешской национальной экономике. Но все это в свете произошедшей агрессии просто исчезает", – сказал Земан.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Милош Земан Россия война владимир путин чехия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 