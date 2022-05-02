Земан: Путин думал, что у него вторая армия мира. Сегодня это выглядит смешно

Президент Чехии Милош Земан, ранее придерживавшийся пророссийских взглядов, теперь прогнозирует разрушение России. В интервью чешскому телеканалу CNN Prima News он заявил, что "нападение на Украину разрушит Россию экономически и политически, уничтожит ее репутацию".

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"Президент России Владимир Путин подвергся иллюзиям, что Россия всесильна и, в частности, что российская армия является второй по мощи армией мира. Сегодня это выглядит смешно. Оказалось, что русская армия гораздо слабее, чем думали все эксперты", – сказал Земан. Чешский президент также обвинил президента РФ в преступлениях против мира, что, по его словам, является синонимом военного преступления.

Он признался, что чувствует ответственность за то, что раньше неправильно оценивал россиян. Они оказались иррациональным, непредсказуемым, более агрессивным и менее европейским народом, чем он считал.

В свое оправдание Земан сослался на слова Уинстона Черчилля о том, что только идиот не меняет своего мнения.

"Если бы Россия не напала на Украину, я бы продолжал утверждать, что все крупные страны должны быть экономическими партнерами Чехии, что мы должны поддерживать экспорт в эти страны, что больше претендентов на достройку АЭС "Дукованы" означает более низкие цены и логически приносит пользу чешской национальной экономике. Но все это в свете произошедшей агрессии просто исчезает", – сказал Земан.

Милош Земан в первый же день полномасштабной войны России против Украины осудил российскую агрессию и выразил Украине поддержку.

Андрей Водяный

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