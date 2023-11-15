Експерти перевірили, чи відповідає офіційна риторика РФ поняттю геноциду – документ

Геноцидна риторика в російській пропаганді, публічних виступах посадових осіб РФ та інших представників керівного режиму дозволяє говорити не про окремі "ексцеси" рядових виконавців, а про послідовну політику російської держави щодо України. Аналізу цієї риторики та її відповідності нормам міжнародного права та законам самої Росії присвячено опубліковану сьогодні доповідь Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Автори доповіді нагадують, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти скоїли безліч злочинів, які мають ознаки геноциду.

"Масові вбивства в Бучі та Ізюмі, ракетні удари по залізничному вокзалу в Краматорську та по кафе в селі Гроза на Харківщині, знищення Маріуполя, що супроводжувалося бомбардуванням пологового будинку та Драмтеатру, в підвалах якого переховувалися цивільні з дітьми, ‒ цей список далекий від того, щоб вважатися повним", – сказано у поданні доповіді.

Центр нагадує, що на факти депортації українських дітей із окупованих територій відреагував Міжнародний кримінальний суд, виписавши ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової.

Водночас російська пропаганда не припиняє "дегуманізувати та демонізувати" українців та регулярно озвучує загрози застосування зброї масового ураження та заклики до масових убивств.

Автори доповіді виявили елементи геноцидної риторики в лексиконі офіційних представників російського режиму та у матеріалах, які створюються та поширюються на замовлення та під контролем уряду РФ, – шкільних підручниках, публікаціях офіційних видань, підпорядкованих владі федеральних медіа.

У російському законодавстві також присутні норми, які передбачають дискримінацію українців у Росії та на тимчасово окупованих нею територіях України і створюють "правову базу" для скоєння стосовно них злочинів з ознаками геноциду, зазначають автори доповіді.

18 вересня Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочав слухання за позовом України проти Росії зі звинуваченнями в порушенні останньої Конвенції про заборону геноциду.

Україна стверджує, що Росія зловживає міжнародним правом, хибно заявляючи, що вторгнення було нібито "виправдане" запобіганням "геноциду" на сході України.

Також Київ звинувачує РФ у плануванні актів геноциду та в тому, що окупанти навмисно вбивають представників української національності.

27 квітня 2023 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, в якій зазначається, що за нормами міжнародного права примусова депортація українських дітей на територію РФ є ознакою геноциду.

13 липня Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо російського пропагандиста та ідеолога "російського світу" Олександра Дугіна, зокрема за публічні заклики до геноциду.

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