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Судитимуть топідеолога "русского мира" Дугіна, який закликав до геноциду українців

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13.07.2023, 13:41
Судитимуть топідеолога
Олександр Дугін (Фото: ресурс окупантів)

Офісу Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо російського пропагандиста та ідеолога "русского мира". Відомство не називає імені пропагандиста, проте, судячи з фото та більш ранніх повідомлень, йдеться про топідеолога Кремля Олександра Дугіна.

Пропагандиста судитимуть за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також публічних закликів до геноциду (ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу).

Згідно з розслідуванням, обвинувачений публічно закликав та поширював матеріали із закликами до зміни території України та її державного кордону, порушення порядку, встановленого Конституцією України та розпалював національну ворожнечу.

Окрім цього, він розповсюджував матеріали з публічними закликами до геноциду українського народу, пише Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що з травня 2022 року пропагандист створював та поширював відповідні публікації у забороненій соцмережі "Вконтакте".

У них він закликав "звільнити всю Україну", а не "тільки Херсон та Донбас".

Пропагандист заявляв, що РФ треба створити зі "звільненою" Україною "справжню Імперію" та "православне Царство".

Окрім цього, він виступав за подальшу ескалацію війни та закликав знищити Україну та її мешканців "до останнього", а також завдавати ракетних ударів по українських містах, зокрема по центру Києва.

  • 14 червня СБУ повідомила про підозру пропагандисту Олександру Дугіну за статтями про геноцид та посягання на територіальну цілісність України.
  • 20 серпня 2022 року в Росії підірвали джип Дугіна, в якому перебувала його дочка – теж пропагандистка.

Читайте також: Євросоюз ввів санкції проти Дугіна, Чичеріної, Газманова та російських підприємств ОПК

Артем Джеріпа
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