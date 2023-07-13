В Украине будут судить топ-идеолога "русского мира" Дугина, призывавшего к геноциду

Офиса Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении российского пропагандиста и идеолога "русского мира". Ведомство не называет имени пропагандиста, однако, судя по фото и более ранним сообщениям, речь идет о топ-идеолога Кремля Александре Дугине.

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Пропагандиста будут судить по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также публичных призывов к геноциду (ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса).

Согласно расследованию, обвиняемый публично призвал и распространял материалы с призывами к изменению территории Украины и ее государственной границы, нарушение порядка, установленного Конституцией Украины и разжигая национальную рознь.

Кроме этого, он распространял материалы с публичными призывами к геноциду украинского народа, пишет Офис Генпрокурора.

С мая 2022 года пропагандист создавал и распространял соответствующие публикации в запрещенной соцсети "Вконтакте".

В них он призывал "освободить всю Украину", а не "только Херсон и Донбасс".

Пропагандист заявлял, что РФ нужно создать с "освобожденной" Украиной "настоящую Империю" и "православное Царство".

Кроме этого, он выступал за дальнейшую эскалацию войны и призвал уничтожить Украину и ее жителей "до последнего ", а также наносить ракетные удары по украинским городам, в частности, по центру Киева.

14 июня СБУ сообщила о подозрении пропагандисту Александру Дугину по статьям о геноциде и посягательствах на территориальную целостность Украины.

20 августа 2022 года в России взорвали джип Дугина, в котором находилась его дочь – тоже пропагандистка.

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