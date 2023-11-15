Эксперты проверили, соответствует ли официальная риторики РФ понятию геноцида – документ

Геноцидная риторика в российской пропаганде, публичных выступлениях должностных лиц РФ и других представителей правящего режима, позволяет говорить не об отдельных "эксцессах" рядовых исполнителей, а о последовательной политике российского государства в отношении Украины. Анализу этой риторики и ее соответствию номам международного права и законам самой России посвящен опубликованный сегодня доклад Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Авторы доклада напоминают, что в ходе полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты совершили множество преступлений, которые имеют признаки геноцида.

"Массовые убийства в Буче и Изюме, ракетные удары по железнодорожному вокзалу в Краматорске и по кафе в селе Гроза на Харьковщине, уничтожение Мариуполя, которое сопровождалось бомбежкой роддома и Драмтеатра, в подвалах которого скрывались гражданские с детьми – этот список далек от полноты", – сказано в представлении доклада.

Центр напоминает, что на факты депортации украинских детей с оккупированных территорий отреагировал Международный уголовный суд, выписав ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

В то же время российская пропаганда не прекращает "дегуманизировать и демонизировать" украинцев и регулярно озвучивает угрозы применения оружия массового поражения и призывы к массовым убийствам.

Авторы доклада выявили элементы геноцидной риторики в лексиконе официальных представителей российского режима и в материалах, которые создаются и распространяются по заказу и под контролем правительства РФ - школьных учебниках, публикациях официальных изданий, подчиненных властям федеральных медиа.

В российском законодательстве также присутствуют нормы, которые предусматривают дискриминацию украинцев в России и на временно оккупированных ею территориях Украины и создают "правовую базу" для совершения по отношению к ним преступлений с признаками геноцида, отмечают авторы доклада.

18 сентября Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против России с обвинениями в нарушении последней Конвенции о запрете геноцида.

Украина утверждает, что Россия злоупотребляет международным правом, ложно заявляя, что вторжение было якобы "оправдано" предотвращением "геноцида" на востоке Украины.

Также Киев обвиняет РФ в планировании актов геноцида и том, что оккупанты намеренно убивают представителей украинской национальности.

27 апреля 2023 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой отмечается, что по нормам международного права принудительная депортация украинских детей на территорию РФ является признаком геноцида.

13 июля Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении российского пропагандиста и идеолога "русского мира" Александра Дугина, в том числе за публичные призывы к геноциду.

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