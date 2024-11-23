Буданов: Росія готувалася до геноциду Українців задовго до повномасштабного вторгнення

Кирило Буданов (Фото: ГУР)

Росія готувалася до нового геноциду Українців задовго до повномасштабного вторгнення – ця підготовка містила розстрільні списки, мобільні пересувні крематорії та передбачала масові поховання. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов у виступі на форумі "Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни".

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Буданов наголосив, що чинне військово-політичне керівництво Росії цілеспрямовано вело підготовку до геноциду українців ще задовго до початку повномасштабного вторгнення – зокрема, у своїй статті за липень 2021 рік диктатор Володимир Путін вчергове заперечив право української нації на існування.

"Пропаганда Росії, вищі органи державної влади, високопосадовці і вся державна машина, отримавши таке благословення від свого керівника неодноразово закликали до знищення українців", – нагадав очільник ГУР.

Він зауважив, що тотальна українофобія торкнулася всього суспільства Росії – і геноцид українців є не лише державною політикою країни-агресора, але й обов'язковим суспільним переконанням, спущеним згори.

Буданов зазначив: перед повномасштабним вторгненням окупантам проводили інструктажі щодо розташування колективних могил – до розстрільних списків мали увійти вчителі української мови, літератури, історії, ветерани антитерористичної операції, журналісти, науковці, письменники, священники Православної церкви України та інших конфесій з проукраїнською позицією, громадські та політичні діячі, голови органів державної влади та самоврядування.

"Ми бачили жахливі масові злочини проти українських громадян, факти яких стали відомі на весь світ. Звірства підрозділів Збройних сил РФ у Бородянці, Бучі, Гостомелі, Ізюмі, Маріуполі та багатьох інших населених пунктах України показали, що ці однакові та синхронні дії опирались на чіткі доктринальні положення російської геноцидальної політики влади та військового керівництва", – підсумував голова ГУР.