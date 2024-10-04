У ПАРЄ заявили, що союзники повинні позбавити Україну "геноцидного нападу" Росії

ПАРЄ (Фото: Candice Imbert/flickr)

Через 90 років після Голодомору Україна знову зіткнулася з загрозою геноциду і союзники повинні їй допомогти відбитися від цього "геноцидного нападу". З такою заявою виступила Парламентська асамблея Ради Європи.

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У доповіді представника Німеччини Кнута Абрахама, яка була одноголосно схвалена, сказано, що висловлювання правлячої верхівки Росії та методи ведення повномасштабної війни проти України виявили бажання "заперечувати право українського народу на існування як незалежної держави". Як докази наведено масові вбивства в Бучі та Ірпені, використання солдатами РФ потужної зброї для ударів по густонаселених районах, депортація дітей, переслідування політв'язнів та інше.

ПАРЄ закликала всі держави-члени, а також спостерігачів та партнерів Ради Європи запобігти будь-яким подальшим спробам геноциду проти українців відповідно до Конвенції про геноцид. Також організація закликала прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі знайти можливість розглянути повідомлення про геноцид проти українського народу в цілому та щодо переміщених громадян.

13 червня більшість українців заявили, що мета Росії у війні проти України – це знищення нашої нації та геноцид.

30 червня стало відомо, що Парламентська асамблея ОБСЄ визнала геноцидом 10-річну збройну агресію Росії проти України.