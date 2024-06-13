Опитування: Більшість українців переконані, що мета РФ у війні – геноцид і знищення нації

12% громадян вважають, що РФ прагне змінити владу та створити маріонеткову державу, 7% українців думають, що РФ хоче зберегти окуповані території

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

60% українців вважають, що головна мета Росії у війні проти України – це геноцид та фізичне знищення більшої частини населення держави. Про це свідчать результати опитування, проведеного в середині травня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

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Людей запитали, якою, за їхніми відчуттями, є остаточна мета Росії у війні. Респондентам пропонували шість варіантів відповідей.

34% відповіли, що росіяни прагнуть геноциду і фізичного знищення української нації. Ще 24% сказали, що росіяни хочуть знищити українську націю та національну самосвідомість, примусово асимілювати українців і перетворити на росіян. Разом це 60%.

Частина респондентів вважає, що РФ прагне змінити владу в Україні та створити свою маріонеткову державу (12%). Ще 7% опитаних сказали, що РФ хоче зберегти вже окуповані території, не претендуючи на всю або більшість українських земель.

6% думають, що Кремль хоче підкорити всі території країни, лишивши певну культурну автономію у складі Росії.

5% громадян обрали варіант, який був наближений до російської пропаганди -"проведення "денацифікації" та демілітаризації України без посягань на незалежність України".

Опитування проводилось із власної ініціативи КМІС упродовж 16-22 травня 2024 року. Телефоном опитано 1067 українців віком від 18 років, які на момент інтерв'ю мешкали в Україні на підконтрольних українській владі територіях. Статистична похибка вибірки – щонайбільше 3,4%.

10 травня КМІС опублікував результати дослідження, в ході якого в громадян запитували, чи панує в Україні демократія, або ж навпаки – диктатура. 57% переконані, що Україна є демократичною державою, 14% оцінили її як диктатуру.

21 травня російський Левада-центр показав результати дослідження щодо ставлення громадян РФ до застосування тортур. 47% росіян вважають, що у "виняткових випадках" до людей можна застосовувати тортури, 35% – проти застосування будь-яких видів тортур.

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