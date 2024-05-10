Українців запитали: Україна – демократія чи диктатура. КМІС опублікував результати

14% опитаних вважають, що Україна є диктатурою, проте більшість (57%) переконані, що країна є демократичною

Фото: ЕРА/Filip Singer

57% українців вважають Україну демократичною країною, разом з тим, 14% оцінили її як диктатуру. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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Респондентів попросили визначити рівень демократичності України від 0 до 10 балів (0 – цілковита диктатура, 10 – повна демократія).

З тезою, що Україна повністю, майже та скоріше є демократією, погодились 57% опитаних. Тих, хто бачить Україну диктаторською державою, – 14%. Ще 27% українців заявили, що Україна є одночасно і диктаторською, і демократичною країною.

Інфографіка: КМІС

У західній частині країни 61% українців бачить Україну демократичною, 12% – диктатурою. У центральній, південній і східних частинах настрої трохи гірші: 56%, 55%, 53% вважають країну демократією, 16%, 15% і 17% – диктатурою відповідно.

Інфографіка: КМІС

Опитування було проведене КМІС із власної ініціативи у лютому 2024 року. Опитано близько 1000 респондентів від 18 років і старше.

22 січня 2024 року КМІС опублікував дослідження про "об'єднаність української нації". Що українці дійсно об'єднані, вважають 69% опитаних. 25% заявили, що, на їхню думку, в українському суспільстві відбувається розкол.

21 лютого КМІС оприлюднив результати опитування, за яким майже 90% українців вірять у перемогу України у війні. Лише 4% респондентів імовірніше або безумовно переконані, що переможе Росія.

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