Перемога України: 60% українців безумовно переконані, майже 90% загалом вірять – КМІС

Водночас, за даними КМІС, майже половина українців вважають, що ситуація не на користь жодній зі сторін

ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Станом на початок лютого 2024 року майже 90% українців вірять в перемогу України. Водночас 24% респондентів опитування Київського міжнародного інституту соціології вважають, що зараз ситуація на фронті на користь України, 15% – на користь Росії.

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Замовник дослідження – громадська організація Центр стратегічних комунікацій "Форум". Текст запитання формулював КМІС, повідомили в інституті у коментарі LIGA.net.

За даними опитування, 89% респондентів загалом вірять в перемогу України, зокрема, з них 60% безумовно переконані в цьому. Для порівняння: у травні 2022 року 95% вірили в перемогу і з них 80% були безумовно переконані в цьому.

Наразі лише 4% ймовірніше або безумовно переконані, що переможе Росія, тоді як у травні 2022 року таких було 1%.

Інфографіка: КМІС

Водночас майже половина українців (47%) вважають, що ситуація не на користь жодній зі сторін.

Інфографіка: КМІС

ДОВІДКА Опитування проводилося впродовж 5-10 лютого методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI). Було опитано 1202 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не входили жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном. Максимальна похибка – не більше як 3,2%. За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення. Опитування проводилося впродовж 5-10 лютого методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI). Було опитано 1202 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не входили жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном. Максимальна похибка – не більше як 3,2%. За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.

Станом на грудень 2023 року, за даними фонду "Демократичні ініціативи" спільно із Центром Разумкова, повідомили, що в перемогу України у війні вірили 88% громадян, водночас більша частина з них вважають, що це можливо у короткостроковій перспективі.

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