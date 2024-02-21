Перемога України: 60% українців безумовно переконані, майже 90% загалом вірять – КМІС
Станом на початок лютого 2024 року майже 90% українців вірять в перемогу України. Водночас 24% респондентів опитування Київського міжнародного інституту соціології вважають, що зараз ситуація на фронті на користь України, 15% – на користь Росії.
Замовник дослідження – громадська організація Центр стратегічних комунікацій "Форум". Текст запитання формулював КМІС, повідомили в інституті у коментарі LIGA.net.
За даними опитування, 89% респондентів загалом вірять в перемогу України, зокрема, з них 60% безумовно переконані в цьому. Для порівняння: у травні 2022 року 95% вірили в перемогу і з них 80% були безумовно переконані в цьому.
Наразі лише 4% ймовірніше або безумовно переконані, що переможе Росія, тоді як у травні 2022 року таких було 1%.
Водночас майже половина українців (47%) вважають, що ситуація не на користь жодній зі сторін.
- Станом на грудень 2023 року, за даними фонду "Демократичні ініціативи" спільно із Центром Разумкова, повідомили, що в перемогу України у війні вірили 88% громадян, водночас більша частина з них вважають, що це можливо у короткостроковій перспективі.
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