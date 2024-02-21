Победа Украины: 60% украинцев безусловно убеждены, почти 90% в целом верят – КМИС

В то же время, по данным КМИС, почти половина украинцев считают, что ситуация не в пользу ни одной из сторон

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

По состоянию на начало февраля 2024 года почти 90% украинцев верят в победу Украины. В то же время 24% респондентов опроса Киевского международного института социологии считают, что сейчас ситуация на фронте в пользу Украины, 15% – в пользу России.

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Заказчик исследования – общественная организация Центр стратегических коммуникаций "Форум". Текст вопроса формулировал КМИС, сообщили в институте в комментарии LIGA.net.

По данным опроса, 89% респондентов в целом верят в победу Украины, в частности, из них 60% безусловно убеждены в этом. Для сравнения: в мае 2022 года 95% верили в победу и из них 80% были безусловно убеждены в этом.

Сейчас только 4% скорее или безусловно убеждены, что победит Россия, тогда как в мае 2022 года таких было 1%.

Инфографика: КМИС

В то же время почти половина украинцев (47%) считают, что ситуация не в пользу ни одной из сторон.

Инфографика: КМИС

СПРАВКА Опрос проводился в течение 5-10 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Было опрошено 1202 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не входили жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за рубежом. Максимальная погрешность – не более 3,2%. В условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется некоторое систематическое отклонение. Опрос проводился в течение 5-10 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Было опрошено 1202 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не входили жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за рубежом. Максимальная погрешность – не более 3,2%. В условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется некоторое систематическое отклонение.

По состоянию на декабрь 2023 года, по данным фонда "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова, сообщили, что в победу Украины в войне верили 88% граждан, в то же время большая часть из них считают, что это возможно в краткосрочной перспективе.

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