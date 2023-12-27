Опитування: У перемогу у війні вірять 88% українців, більшість – у короткострокову

Тільки 2,5% опитаних українців не вірять, що перемога у російсько-українській війні настане за їхнього життя

Фото: Генштаб ЗСУ

В перемогу України у війні наразі вірять 88% громадян, водночас більша частина з них вважає, що це можливо у короткостроковій перспективі. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного у середині грудня Фондом "Демократичні ініціативи" спільно із Центром Разумкова.

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У пресслужбі "Демініціатив" повідомили LIGA.net, що опитування проводилось за грантові кошти, стороннього замовника не було.

Серед 88% українців, які вірять у перемогу, 63% – вірять "однозначно".

Сумніваються у перемозі лише 5% опитаних. Щоправда, як зазначили соціологи, проти грудня 2022 року, дещо змінилося співвідношення між тими, хто у перемогу вірить безумовно (було 78%, стало – 63%), і тими, хто скоріше вірить у перемогу (було 15% у грудні 2022-го, стало – 25%).

Більша частина респондентів (58%) вірить, що Україна переможе у війні в короткостроковій перспективі: 6% – у найближчі кілька місяців, 21% – до літа 2024 року, ще 31% – через один-два роки.

До перемоги у середньостроковій перспективі (протягом трьох-п’яти років) схиляються 15% респондентів.

2,5% опитаних не вірять, що перемога настане за їхнього життя.

В перемозі України переконана абсолютна більшість мешканців усіх регіонів, проте на півдні дещо більше скептиків (10%), якщо порівняти з іншими, йдеться в результатах опитування.

Опитування проводилося з 8 до 15 грудня 2023 року методом особистого інтерв’ю серед 2019 респондентів віком від 18 років у всій Україні, крім Криму, Донецької, Луганської областей, а також тимчасово окупованих територій Запорізької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%, але, як зазначили соціологи, додаткові систематичні відхилення можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Наприкінці березня 2023-го, за даними опитування Центра Разумкова і Фонда "Демократичні ініціативи", у перемогу вірили 92% українців.

На початку червня 95% українців непохитно вірили у перемогу України (опитування соціологічної групи "Рейтинг"). Водночас 37% респондентів вважали, що перемогти у війні з Росією можливо за пів року або максимум за рік.

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