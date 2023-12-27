Опрос: В победу в войне верят 88% украинцев, большинство – в краткосрочную

Только 2,5% опрошенных украинцев не верят, что победа в российско-украинской войне наступит при их жизни

Фото: Генштаб ВСУ

В победу Украины в войне верят 88% граждан, при этом большая часть из них считает, что это возможно в краткосрочной перспективе. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в середине декабря Фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова.

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В пресс-службе "Деминициатив" сообщили LIGA.net, что опрос проводился за грантовые средства, стороннего заказчика не было.

Среди 88% украинцев, которые верят в победу, 63% – верят "однозначно".

Сомневаются в победе только 5% опрошенных. Правда, как отметили социологи, по сравнению с декабрем 2022 года несколько изменилось соотношение между теми, кто в победу верит безусловно (было 78%, стало – 63%), и теми, кто скорее верит в победу (было 15% в декабре 2022-го, стало – 25%).

Большая часть респондентов (58%) верит, что Украина победит в войне в краткосрочной перспективе: 6% – в ближайшие несколько месяцев, 21% – до лета 2024 года, еще 31% – за один-два года.

К победе в среднесрочной перспективе (в течение трех-пяти лет) склоняются 15% респондентов.

2,5% опрошенных не верят, что победа наступит при их жизни.

В победе Украины убеждено абсолютное большинство жителей всех регионов, однако на юге несколько больше скептиков (10%), по сравнению с другими, сказано в результатах опроса.

Опрос проводился с 8 по 15 декабря 2023 года методом личного интервью среди 2019 респондентов старше 18 лет по всей Украине, кроме Крыма, Донецкой, Луганской областей, а также временно оккупированных территорий Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%, но, как отметили социологи, дополнительные систематические отклонения могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

В конце марта 2023 года, по данным опроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы", в победу верили 92% украинцев.

В начале июня 95% украинцев твердо верили в победу Украины (опрос социологической группы "Рейтинг"). При этом 37% респондентов считали, что победить в войне с Россией можно за полгода или максимум за год.

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