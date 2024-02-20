Вибори під час війни. КМІС: Майже 70% бачать Зеленського президентом до кінця воєнного стану

За даними КМІС, у грудні 2023 року 84% українців вважали, що проводити вибори не на часі й необхідно відкласти це питання

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

У лютому 2024 року переважна більшість українців (69%) вважають, що президент Володимир Зеленський має обіймати посаду до кінця воєнного стану, водночас 10% респондентів підтримують варіант, згідно з яким у травні 2024 року Зеленський складає свої повноваження, а до обрання нового глави держави його повноваження буде виконувати голова Верховної Ради. Про це йдеться у результатах нового дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

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Президента було обрано на посаду майже п'ять років тому — навесні 2019 року. Цього року закінчується термін його повноважень, проте Конституція забороняє проведення виборів під час воєнного стану.

Серед опитаних 15% вважають, що варто провести вибори, 4% з яких говорять про призупинення воєнного стану, а 11% – за внесення змін до відповідних законів і проведення виборів під час воєнного стану.

Інфографіка: КМІС

Водночас у грудні 2023 року 84% українців вважали, що проводити вибори не на часі й необхідно відкласти це питання.

Незалежно від поглядів на потребу у виборах більша частина українців (53%) вважають, що Зеленський має брати участь у наступних виборах. У порівнянні: в грудні 2023 року таких було 59%.

Інфографіка: КМІС

Натомість з 34% у грудні 2023 року до 43% у лютому 2024 року зросла частка тих, хто вважає, що Зеленський має обмежитися одним нинішнім терміном.

ДОВІДКА Опитування проводилося впродовж 5-10 лютого методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 1202 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном. Максимальна похибка – не більше 3,2%. За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення. Опитування проводилося впродовж 5-10 лютого методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 1202 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном. Максимальна похибка – не більше 3,2%. За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення. LIGA.net звернулася до КМІС щодо замовника дослідження, однак редакції відповіді не надали.

Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.

10 вересня Зеленський заявив: якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.

4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться. Вже 6 листопада президент заявив: на його думку, вибори поки "не на часі".

У листопаді Центральна виборча комісія заявила, що не отримувала "жодної інформації" про можливу підготовку до президентських виборів у березні 2024 року.

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