Вибори під час війни. КМІС: Майже 70% бачать Зеленського президентом до кінця воєнного стану
У лютому 2024 року переважна більшість українців (69%) вважають, що президент Володимир Зеленський має обіймати посаду до кінця воєнного стану, водночас 10% респондентів підтримують варіант, згідно з яким у травні 2024 року Зеленський складає свої повноваження, а до обрання нового глави держави його повноваження буде виконувати голова Верховної Ради. Про це йдеться у результатах нового дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Президента було обрано на посаду майже п'ять років тому — навесні 2019 року. Цього року закінчується термін його повноважень, проте Конституція забороняє проведення виборів під час воєнного стану.
Серед опитаних 15% вважають, що варто провести вибори, 4% з яких говорять про призупинення воєнного стану, а 11% – за внесення змін до відповідних законів і проведення виборів під час воєнного стану.
Водночас у грудні 2023 року 84% українців вважали, що проводити вибори не на часі й необхідно відкласти це питання.
Незалежно від поглядів на потребу у виборах більша частина українців (53%) вважають, що Зеленський має брати участь у наступних виборах. У порівнянні: в грудні 2023 року таких було 59%.
Натомість з 34% у грудні 2023 року до 43% у лютому 2024 року зросла частка тих, хто вважає, що Зеленський має обмежитися одним нинішнім терміном.
- Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.
- 10 вересня Зеленський заявив: якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.
- 4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться. Вже 6 листопада президент заявив: на його думку, вибори поки "не на часі".
- У листопаді Центральна виборча комісія заявила, що не отримувала "жодної інформації" про можливу підготовку до президентських виборів у березні 2024 року.
Читайте також: Вибори під час війни. Данілов: Це практично неможливо. Ми входимо у небезпечний період