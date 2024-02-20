Вибори під час війни. КМІС: Майже 70% бачать Зеленського президентом до кінця воєнного стану
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

У лютому 2024 року переважна більшість українців (69%) вважають, що президент Володимир Зеленський має обіймати посаду до кінця воєнного стану, водночас 10% респондентів підтримують варіант, згідно з яким у травні 2024 року Зеленський складає свої повноваження, а до обрання нового глави держави його повноваження буде виконувати голова Верховної Ради. Про це йдеться у результатах нового дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президента було обрано на посаду майже п'ять років тому — навесні 2019 року. Цього року закінчується термін його повноважень, проте Конституція забороняє проведення виборів під час воєнного стану.

Серед опитаних 15% вважають, що варто провести вибори, 4% з яких говорять про призупинення воєнного стану, а 11% – за внесення змін до відповідних законів і проведення виборів під час воєнного стану.

Інфографіка: КМІС
Інфографіка: КМІС

Водночас у грудні 2023 року 84% українців вважали, що проводити вибори не на часі й необхідно відкласти це питання.

Незалежно від поглядів на потребу у виборах більша частина українців (53%) вважають, що Зеленський має брати участь у наступних виборах. У порівнянні: в грудні 2023 року таких було 59%.

Інфографіка: КМІС
Інфографіка: КМІС

Натомість з 34% у грудні 2023 року до 43% у лютому 2024 року зросла частка тих, хто вважає, що Зеленський має обмежитися одним нинішнім терміном.

ДОВІДКА
Опитування проводилося впродовж 5-10 лютого методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 1202 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном. Максимальна похибка – не більше 3,2%. За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення. LIGA.net звернулася до КМІС щодо замовника дослідження, однак редакції відповіді не надали.
  • Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.
  • 10 вересня Зеленський заявив: якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.
  • 4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться. Вже 6 листопада президент заявив: на його думку, вибори поки "не на часі".
  • У листопаді Центральна виборча комісія заявила, що не отримувала "жодної інформації" про можливу підготовку до президентських виборів у березні 2024 року.

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