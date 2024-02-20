Выборы. КМИС: Почти 70% видят Зеленского президентом до конца военного положения

По данным КМИС, в декабре 2023 года 84% украинцев считали, что проводить выборы не время и необходимо отложить этот вопрос

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

В феврале 2024 года подавляющее большинство украинцев (69%) считают, что президент Владимир Зеленский должен занимать должность до конца военного положения, в то же время 10% респондентов поддерживают вариант, согласно которому в мае 2024 года Зеленский слагает свои полномочия, а до избрания нового главы государства его полномочия будет исполнять председатель Верховной Рады. Об этом идет речь в результатах нового исследования Киевского международного института социологии.

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Президент был избран на должность почти пять лет назад — весной 2019 года. В этом году истекает срок его полномочий, однако Конституция запрещает проведение выборов во время военного положения.

Среди опрошенных 15% считают, что следует провести выборы, 4% из которых говорят о приостановлении военного положения, а 11% – за внесение изменений в соответствующие законы и проведение выборов во время военного положения.

Инфографика: КМИС

В декабре 2023 года 84% украинцев считали, что проводить выборы не ко времени и необходимо отложить этот вопрос.

Независимо от взглядов на необходимость выборов большая часть украинцев (53%) считают, что Зеленский должен участвовать в следующих выборах. В сравнении: в декабре 2023 года таких было 59%.

Инфографика: КМИС

С 34% в декабре 2023 года до 43% в феврале 2024 года выросла доля тех, кто считает, что Зеленский должен ограничиться одним нынешним сроком.

СПРАВКА Опрос проводился в течение 5-10 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 1202 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за рубежом. Максимальная погрешность – не более 3,2%. В условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение. Опрос проводился в течение 5-10 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 1202 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за рубежом. Максимальная погрешность – не более 3,2%. В условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение. LIGA.net обратилась в КМИС относительно заказчика исследования, однако редакции ответа не предоставили.

Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их будет проводить.

10 сентября Зеленский заявил: если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.

4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся. Уже 6 ноября президент заявил: по его мнению, выборы пока "не ко времени".

В ноябре Центральная избирательная комиссия заявила, что не получала "никакой информации" о возможной подготовке к президентским выборам в марте 2024 года.

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