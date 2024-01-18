Вибори під час воєнного стану. Данілов: Це фактично неможливо. Ми входимо в небезпечний період

Секретар РНБО вважає, що під час воєнного стану забезпечити демократичні вибори, які б відповідали всім сучасним демократичним нормам, – фактично неможливо

Олексій Данілов (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що поширення інформації про необхідність виборів в Україні під час війни та "нелегітимність" цих процесів – це величезна російська кампанія. У відеокоментарі журналістові LIGA.net він повідомив, що ця кампанія розгортається задля дискредитації українського вищого військово-політичного керівництва.

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"Росія розпочинає величезну кампанію, пов'язану із дискредитацією вищого військово-політичного керівництва нашої країни, у тому числі наполягаючи на нібито нелегітимності цих процесів", – заявив Данілов.

За словами посадовця, в Україні чітко визначено, коли можна проводити вибори. Він наголосив, що вибори – це перш за все процес. Якщо Україна може забезпечити процес виборів – можна про це говорити, зазначив він.

"Ми знаходимося у воєнному стані, під час якого забезпечити демократичні вибори, які б відповідали всім сучасним демократичним нормам, – фактично неможливо", – зауважив Данілов.

Посадовець наголосив, що він дивується, що деякі українські молоді журналісти починають підхоплювати цю риторику та розповідати "нібито, що це загроза демократії".

"Майте на увазі, щоб це не стало загрозою існування нашої країни", – зазначив секретар РНБО.

Він звернув увагу на те, що Росія має на меті знищення українців як народу та нації.

"Ми входимо зараз в дуже небезпечний період, бо Росія і ті люди, які є безвідповідальними, на території нашої країни будуть підіймати ці гасла і постійно говорити про це. Це РФ хоче в таких спосіб розв'язати питання існування нашої країни", – підсумував він.

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У листопаді глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вибори в Україні під час війни пройдуть за чотирьох умов, які має президент Володимир Зеленський:

→ щоб ці вибори були визнані світом як демократичні;

→ щоб кожен з українських захисників, які зараз воюють, мав можливість проголосувати;

→ щоб кожна людина, яка тимчасово виїхала, змогла висловити свою думку;

→ вибори не будуть профінансовані грошима, яких не вистачає для зброї, для підтримки економіки, сплати пенсій та для соціальної сфери.

Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводити.

10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.

4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться. Вже 6 листопада президент заявив, що, на його думку, вибори наразі "не на часі".

У листопаді Центральна виборча комісія заявила, що не отримувала "жодної інформації" щодо можливої підготовки до президентських виборів у березні 2024 року.

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