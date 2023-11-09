У Зеленського назвали чотири умови для виборів під час війни

Вибори в Україні під час війни пройдуть за чотирьох умов, які має президент Володимир Зеленський, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю телеканалу 1+1. Потрібне міжнародне визнання, участь українських військових і біженців та невикористання українських грошей на вибори, йдеться у пресрелізі, який отримала LIGA.net.

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"Ніяких розмов, які можна було б навіть сприймати як підштовхування [до виборів], я не чув. Єдиною відповіддю є відповідь нашого президента, який говорить, що не тримається за владу і готовий до виборів у будь-який час. Але у Володимира Зеленського є чотири пункти, які для нього є дуже важливими", – заявив Єрмак.

Він перерахував такі пункти:

→ щоб ці вибори були визнані світом як демократичні;

→ щоб кожен з українських захисників, які зараз воюють, мав можливість проголосувати;

→ щоб кожна людина, яка тимчасово виїхала, змогла висловити свою думку.

"Як це забезпечити сьогодні, відповісти не може ніхто", – зазначив посадовець.

Окремо Єрмак виділив четвертий пункт, за яким президент "не збирається використовувати гроші нашої країни, яких нам не вистачає для зброї, для підтримки економіки, сплати пенсій, для соціальної сфери, на вибори".

"Вони [гроші] нам потрібні для перемоги. Якщо наші партнери готові вирішити всі ці чотири питання, влада в особі президента готова провести вибори", – наголосив він.

Інтерв'ю було записане під час дводенного саміту на Мальті (28-29 жовтня), тобто до заяви президента про те, що вибори зараз "не на часі". Утім, цей матеріал, де глава ОП озвучує ці чотири умови щодо виборів, має вийти завтра.

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Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводити.

10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.

4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться. Вже 6 листопада президент заявив, що, на його думку, вибори наразі "не на часі".

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