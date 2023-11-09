У Зеленского назвали четыре условия для выборов во время войны

Выборы в Украине во время войны пройдут при четырех условиях, озвученных президентом Владимиром Зеленским, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью телеканалу 1+1. Нужно международное признание, участие украинских военных и беженцев и неиспользование украинских денег на выборы, говорится в пресс-релизе, полученном LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Никаких разговоров, которые можно было бы даже воспринимать как подталкивание [к выборам], я не слышал. Единственным ответом является ответ нашего президента, который говорит, что не держится за власть и готов к выборам в любое время. Но у Владимира Зеленского есть четыре пункта, которые для него очень важны", – заявил Ермак.

Он перечислил следующие пункты:

→ чтобы эти выборы были признаны миром демократическими;

→ чтобы каждый из украинских защитников, которые сейчас воюют, имел возможность проголосовать;

→ чтобы каждый временно уехавший человек смог выразить свое мнение.

"Как это обеспечить сегодня, ответить не может никто", – отметил чиновник.

Отдельно Ермак выделил четвертый пункт, согласно которому президент "не собирается использовать деньги нашей страны, которых нам не хватает для оружия, для поддержки экономики, выплаты пенсий, для социальной сферы, на выборы".

"Они [деньги] нам нужны для победы. Если наши партнеры готовы решить все эти 4 вопроса, власти в лице президента готовы провести выборы", – подчеркнул он.

Интервью было записано во время двухдневного саммита на Мальте (28-29 октября), то есть до заявления президента о том, что выборы сейчас "не ко времени". Впрочем, этот материал, где глава ОП озвучивает эти четыре условия по выборам, должен выйти завтра.

Читайте также: Следует ли проводить выборы в Дии. Разработчик онлайн-голосования в Эстонии об опыте страны

Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их проводить.

10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.

4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся. Уже 6 ноября президент заявил, что, по его мнению, выборы пока "не ко времени".

Читайте также: ЦИК: Выборов не будет во время военного положения, президент и Рада продолжат работать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.