Зеленський: Я не можу змінювати команду, тоді буде менше допомоги та ППО. Станемо слабшими

Зеленський заявив, що не мінятиме свою команду, яка нібито складається з "п'яти-шести" менеджерів

Володимир Зеленський (Фото: ВП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що не змінюватиме свою команду. Про це він повідомив на пресконференції за підсумками 2023 року.

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За його словами, у нього "невелика команда із п'яти-шести менеджерів".

"Я не можу їх змінювати, ми станемо слабшими. Буде менше ППО, менше допомоги, не можу дозволити собі цього", – заявив Зеленський.

Щодо народних депутатів, які потрапляють до корупційних скандалів, глава держави сказав, що вони мають "займатися своєю роботою".

"Маємо бути моральними авторитетами. На жаль, цього не відбувається. Є відсоток людей, які працюють і голосують за європейські закони та реформи, у тому числі й $50 млрд від Європейського Союзу. Я не вважаю, що депутат, який гуляє, відрізняється від бізнесмена, який запускає салюти, коли військові на фронті. Як президент я не можу їх розпустити, а вибори під час війни проводити не можна. Якщо ми хочемо щось робити з депутатами, то треба міняти законодавство та проводити вибори", — наголосив президент.

Раніше президент Зеленський сказав, що Москва прагне посіяти розкол і хаос усередині українського суспільства, результатом якого має стати силове усунення президента.

Зеленський: РФ хоче скинути мене до кінця 2023 року. Використовуватимуть усі інструменти.

10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.

4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться.

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