Зеленський: Я не можу змінювати команду, тоді буде менше допомоги та ППО. Станемо слабшими
Президент Володимир Зеленський заявив, що не змінюватиме свою команду. Про це він повідомив на пресконференції за підсумками 2023 року.
За його словами, у нього "невелика команда із п'яти-шести менеджерів".
"Я не можу їх змінювати, ми станемо слабшими. Буде менше ППО, менше допомоги, не можу дозволити собі цього", – заявив Зеленський.
Щодо народних депутатів, які потрапляють до корупційних скандалів, глава держави сказав, що вони мають "займатися своєю роботою".
"Маємо бути моральними авторитетами. На жаль, цього не відбувається. Є відсоток людей, які працюють і голосують за європейські закони та реформи, у тому числі й $50 млрд від Європейського Союзу. Я не вважаю, що депутат, який гуляє, відрізняється від бізнесмена, який запускає салюти, коли військові на фронті. Як президент я не можу їх розпустити, а вибори під час війни проводити не можна. Якщо ми хочемо щось робити з депутатами, то треба міняти законодавство та проводити вибори", — наголосив президент.
- Раніше президент Зеленський сказав, що Москва прагне посіяти розкол і хаос усередині українського суспільства, результатом якого має стати силове усунення президента.
- Зеленський: РФ хоче скинути мене до кінця 2023 року. Використовуватимуть усі інструменти.
- 10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.
- 4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться.
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