Зеленский: Я не могу менять команду, тогда будет меньше помощи и ПВО. Станем слабее

Зеленский заявил, что не будет менять свою команду, которая якобы состоит из "пяти-шести" менеджеров

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что не будет менять свою команду. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам 2023 года.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, у него "небольшая команда из пяти-шести менеджеров".

"Я не могу их менять, мы станем слабее. Будет меньше ПВО, меньше помощи, не могу позволить себе этого", — заявил Зеленский.

Насчет народных депутатов, которые попадают в коррупционные скандалы, глава государства сказал, что они должны "заниматься своей работой".

"Должны быть моральными авторитетами. К сожалению, этого не происходит. Есть процент людей, которые работают и голосуют за европейские законы и реформы, в том числе и $50 млрд от Европейского Союза. Я не считаю, что депутат, который гуляет, отличается от бизнесмена, который запускает салюты, когда военные на фронте. Как президент я не могу их распустить, а выборы во время войны проводить нельзя. Если мы хотим что-то делать с депутатами, то нужно менять законодательство и проводить выборы", — подчеркнул президент.

Ранее президент Зеленский сказал, что Москва стремится посеять раскол и хаос внутри украинского общества, итогом которого должно стать силовое смещение президента.

Зеленский: РФ хочет свергнуть меня до конца 2023 года. Будут использовать все инструменты.

10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.

4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся.

Читайте также: Зеленский: Выборы не ко времени