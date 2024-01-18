Выборы во время войны. Данилов: Это фактически невозможно. Мы входим в опасный период

Секретарь СНБО считает, что во время военного положения обеспечить демократические выборы, отвечающие всем современным нормам, – фактически невозможно

Алексей Данилов (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что распространение информации о необходимости выборов в Украине во время войны и "нелегитимности" этих процессов – это огромная российская кампания. В видеокомментарии журналисту LIGA.net он сообщил, что эта кампания разворачивается для дискредитации украинского высшего военно-политического руководства.

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"Россия начинает огромную кампанию, связанную с дискредитацией высшего военно-политического руководства нашей страны, в том числе настаивая на якобы нелегитимности этих процессов", – заявил Данилов.

По словам чиновника, в Украине четко определено, когда можно проводить выборы. Он подчеркнул, что выборы – это, прежде всего, процесс. Если Украина может обеспечить процесс выборов – можно об этом говорить, отметил он.

"Мы находимся в военном положении, во время которого обеспечить демократические выборы, которые бы соответствовали всем современным демократическим нормам – фактически невозможно", – отметил Данилов.

Чиновник отметил, что он удивляется, что некоторые украинские молодые журналисты начинают подхватывать эту риторику и рассказывать "якобы, что это угроза демократии".

"Имейте в виду, чтобы это не стало угрозой существования нашей страны", – отметил секретарь СНБО.

Он обратил внимание на то, что Россия имеет целью уничтожение украинцев как народа и нации.

"Мы входим сейчас в очень опасный период, потому что Россия и те люди, которые являются безответственным на территории нашей страны будут поднимать эти лозунги и постоянно говорить об этом. Это РФ хочет таким образом решить вопрос существования нашей страны", – подытожил он.

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В ноябре глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что выборы в Украине во время войны пройдут при четырех условиях, которые имеет президент Владимир Зеленский:

→ чтобы эти выборы были признаны миром демократическими;

→ чтобы каждый из украинских воюющих защитников имел возможность проголосовать;

→ чтобы каждый временно уехавший человек смог высказать свое мнение;

→ выборы не будут профинансированы деньгами, которых не хватает для оружия, поддержки экономики, уплаты пенсий и социальной сферы.

Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их проводить.

10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.

4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся. Уже 6 ноября президент заявил, что, по его мнению, выборы пока "не ко времени".

В ноябре Центральная избирательная комиссия заявила, что не получала "никакой информации" о возможной подготовке к президентским выборам в марте 2024 года.

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