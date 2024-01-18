Выборы во время войны. Данилов: Это фактически невозможно. Мы входим в опасный период
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что распространение информации о необходимости выборов в Украине во время войны и "нелегитимности" этих процессов – это огромная российская кампания. В видеокомментарии журналисту LIGA.net он сообщил, что эта кампания разворачивается для дискредитации украинского высшего военно-политического руководства.
"Россия начинает огромную кампанию, связанную с дискредитацией высшего военно-политического руководства нашей страны, в том числе настаивая на якобы нелегитимности этих процессов", – заявил Данилов.
По словам чиновника, в Украине четко определено, когда можно проводить выборы. Он подчеркнул, что выборы – это, прежде всего, процесс. Если Украина может обеспечить процесс выборов – можно об этом говорить, отметил он.
"Мы находимся в военном положении, во время которого обеспечить демократические выборы, которые бы соответствовали всем современным демократическим нормам – фактически невозможно", – отметил Данилов.
Чиновник отметил, что он удивляется, что некоторые украинские молодые журналисты начинают подхватывать эту риторику и рассказывать "якобы, что это угроза демократии".
"Имейте в виду, чтобы это не стало угрозой существования нашей страны", – отметил секретарь СНБО.
Он обратил внимание на то, что Россия имеет целью уничтожение украинцев как народа и нации.
"Мы входим сейчас в очень опасный период, потому что Россия и те люди, которые являются безответственным на территории нашей страны будут поднимать эти лозунги и постоянно говорить об этом. Это РФ хочет таким образом решить вопрос существования нашей страны", – подытожил он.
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В ноябре глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что выборы в Украине во время войны пройдут при четырех условиях, которые имеет президент Владимир Зеленский:
→ чтобы эти выборы были признаны миром демократическими;
→ чтобы каждый из украинских воюющих защитников имел возможность проголосовать;
→ чтобы каждый временно уехавший человек смог высказать свое мнение;
→ выборы не будут профинансированы деньгами, которых не хватает для оружия, поддержки экономики, уплаты пенсий и социальной сферы.
- Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их проводить.
- 10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.
- 4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся. Уже 6 ноября президент заявил, что, по его мнению, выборы пока "не ко времени".
- В ноябре Центральная избирательная комиссия заявила, что не получала "никакой информации" о возможной подготовке к президентским выборам в марте 2024 года.
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