Украинцев спросили: Украина – демократия или диктатура. КМИС опубликовал результаты

14% опрошенных считают, что Украина является диктатурой, однако большинство (57%) убеждены, что страна демократическая

Фото: ЕРА/Filip Singer

57% украинцев считают Украину демократической страной, вместе с тем 14% оценили ее как диктатуру. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Респондентов попросили определить уровень демократичности Украины от 0 до 10 баллов (0 – полная диктатура, 10 – полная демократия).

С тезисом, что Украина полностью, почти и скорее демократия, согласились 57% опрошенных. Тех, кто видит Украину диктаторским государством, – 14%. Еще 27% украинцев заявили, что Украина одновременно и диктаторская, и демократическая страна.

Инфографика: КМИС

В западной части страны 61% украинцев видят Украину демократической, 12% – диктатурой. В центральной, южной и восточных частях настроения несколько хуже: 56%, 55%, 53% считают страну демократией, 16%, 15% и 17% – диктатурой соответственно.

Инфографика: КМИС

Опрос был проведен КМИС по собственной инициативе в феврале 2024 года. Опрошено около 1000 респондентов от 18 лет и старше.

22 января 2024 года КМИС опубликовал исследование об "объединении украинской нации". Что украинцы действительно объединены, считают 69% опрошенных. 25% заявили, что, по их мнению, в украинском обществе происходит раскол.

21 февраля КМИС обнародовал результаты опроса, согласно которому почти 90% украинцев верят в победу Украины в войне. Лишь 4% респондентов более вероятно или безусловно убеждены, что победит Россия.

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