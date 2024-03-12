В 2024 году 66% украинцев против русского языка. После Майдана так считал 21% – опрос

На 2024 год в Украине есть 10% тех, кто хотел бы видеть русский язык либо официальным в своей области, либо вообще вторым государственным

Украинцы (Фото: ЕРА)

После полномасштабного вторжения России 66% украинцев заявили, что русский язык следует устранить из официального общения. В то же время, после Революции достоинства в 2015 году так считали 21%, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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Социологи сделали выборку с 1997 года по 2024-й.

В 1997 году 19% украинцев выступали за устранение русского языка из официального общения. В то же время 36% считали, что русский должен быть официальным языком в регионах, где большинство этого желают, а 39% считали, что его вообще следует сделать вторым государственным в стране.

После Революции достоинства, в 2015 году, 19% считали, что русский должен быть вторым официальным языком в Украине, а также до 52% выросла доля тех, кто поддерживал официальный статус в отдельных регионах, где большинство этого желает. 21% хотели, чтобы русский убрали из официального общения.

На 2024 год в Украине есть 10% тех, кто хотел бы видеть русский язык либо официальным в своей области, либо вообще вторым государственным. В то же время 81% либо желают его устранения из официального общения на всей территории, либо против его использования в своем регионе.

Инфографика: КМИС

Опрос проведен по собственной инициативе КМИС в течение 17-23 февраля 2024 года методом телефонных интервью. Были опрошены 1052 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и других временно оккупированных территорий). Статистическая погрешность выборки – не более 3,4%.

22 января 2024 года КМИС опубликовал исследование об "объединенности украинской нации". Что украинцы действительно объединены, считают 69% опрошенных. 25% заявили, что, по их мнению, в украинском обществе происходит раскол.

21 февраля КМИС обнародовал результаты опроса, согласно которому почти 90% украинцев верят в победу Украины в войне. Всего 4% респондентов более вероятно или безусловно убеждены, что победит Россия.

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