У 2024 році 66% українців проти російської мови. Після Майдану так вважав 21% – опитування

На 2024 рік в Україні є 10% тих, хто хотів би бачити російську мову або офіційною у своїй області, або взагалі другою державною

Українці (Фото: ЕРА)

Після повномасштабного вторгнення Росії 66% українців заявили, що російську мову треба усунути з офіційного спілкування. Водночас після Революції гідності у 2015 році так вважали 21%, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Соціологи зробили вибірку з 1997 року до 2024-го.

У 1997 році 19% українців виступали за усунення російської мови з офіційного спілкування. Водночас 36% вважали, що російська має бути офіційною мовою в регіонах, де більшість цього бажають, а 39% вважали, що її взагалі варто зробити другою державною в країні.

Після Революції гідності, у 2015 році, 19% вважали, що російська має бути другою офіційною мовою в Україні, а також до 52% зросла частка тих, хто підтримував офіційний статус в окремих регіонах, де більшість цього бажає. 21% хотіли, щоб російську прибрали з офіційного спілкування.

На 2024 рік в Україні є 10% тих, хто хотів би бачити російську мову або офіційною у своїй області, або взагалі другою державною. Натомість 81% або бажають її усунення з офіційного спілкування на всій території, або проти її використання у своєму регіоні.

Інфографіка: КМІС

Опитування проведене за власною ініціативою КМІС упродовж 17-23 лютого 2024 року методом телефонних інтерв’ю. Були опитані 1052 респонденти, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим та інших тимчасово окупованих територій). Статистична похибка вибірки – не більше 3,4%.

22 січня 2024 року КМІС опублікував дослідження про "об'єднаність української нації". Що українці дійсно об'єднані, вважають 69% опитаних. 25% заявили, що, на їхню думку, в українському суспільстві відбувається розкол.

21 лютого КМІС оприлюднив результати опитування, за яким майже 90% українців вірять у перемогу України у війні. Лише 4% респондентів ймовірніше або безумовно переконані, що переможе Росія.

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