69% украинцев не считают, что происходит раскол. Думают, нация "сплочена" – опрос КМИС
Подавляющее большинство украинцев (69%) считают, что они вместе с согражданами понемногу преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной политической нации. Это на 34% больше, чем в 2020 году, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Социологи предлагали опрошенным два полярных варианта: а) украинцы понемногу преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной политической нации; б) внутренние противоречия среди украинцев только усугубляются и украинцы идут к расколу.
Отмечается, что в 2020 году только 35% украинцев считали, что страна идет по пути объединения, а 58%, наоборот, ту ситуацию воспринимали как движение к расколу.
После начала войны мысли респондентов кардинально изменились.
К концу 2023 года 69% украинцев считали, что страна объединяется, и 25% заявили, что, по их мнению, в украинском обществе происходит раскол.
КМИС также подвязал исследование к языку, на котором украинцы общаются в быту.
Граждан, придерживающихся мнения об "объединении" в украиноязычной среде, на 15% больше, чем в русскоязычной.
- Большинство украинцев – 66% – оценивают экономическую ситуацию в стране как "очень плохую" или "достаточно плохую".
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