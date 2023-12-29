Українці стали песимістичніше дивитися на майбутнє України через 10 років – опитування КМІС

Минулого року тих, хто вірив в успішне майбутнє України у складі ЄС, було 88%, за рік цей показник знизився до 73%

Фото: ЕРА/Filip Singer

За рік повномасштабної війни віра українців в те, що через 10 років Україна буде успішною країною у складі Євросоюзу, зменшилась. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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Соціологи порівняли відповіді опитаних за грудень 2023 року з відповідями за жовтень 2022 року, з'ясувавши, що українці зневірились.

Минулого року тих, хто вірив в успішне майбутнє України у складі ЄС, було 88%, за рік цей показник знизився до 73%.

Натомість з 5% до 19% зріс відсоток тих, хто вважає, що за десятиліття Україна перетвориться на країну зі зруйнованою економікою та великим відтоком людей.

Інфографіка: КМІС

Найоптимістичніше на майбутнє України дивляться люди віком 60-69 років (80%), водночас наймолодші респонденти більш схильні до негативного варіанту розвитку подій (68%).

Інфографіка: КМІС

Опитування телефоном було проведено КМІС із власної ініціативи упродовж 29 листопада – 9 грудня 2023 року. Опитано 1031 дорослого українця у віці 18 років і старше, які проживають в Україні, окрім тимчасово окупованих територій. Статистична похибка такої вибірки – щонайбільше 3,4%.

Більшість українців – 66% – оцінюють економічну ситуацію в країні як "дуже погану" або "досить погану".

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