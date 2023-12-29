Украинцы стали более пессимистично смотреть на будущее Украины через 10 лет – опрос КМИС

В прошлом году тех, кто верил в процветающее будущее Украины в составе ЕС, было 88%, за год этот показатель снизился до 73%

Фото: ЕРА/Filip Singer

За год полномасштабной войны вера украинцев в то, что через 10 лет Украина будет преуспевающей страной в составе Евросоюза, уменьшилась. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Социологи сравнили ответы опрошенных за декабрь 2023 года с ответами за октябрь 2022 года, выяснив, что украинцы отчаялись.

В прошлом году тех, кто верил в процветающее будущее Украины в составе ЕС, было 88%, за год этот показатель снизился до 73%.

С 5% до 19% вырос процент тех, кто считает, что за десятилетие Украина превратится в страну с разрушенной экономикой и большим оттоком людей.

Инфографика: КМИС

Наиболее оптимистично на будущее Украины смотрят люди в возрасте 60-69 лет (80%), в то же время молодые респонденты более склонны к негативному варианту развития событий (68%).

Инфографика: КМИС

Опрос по телефону был проведен КМИС по собственной инициативе в течение 29 ноября – 9 декабря 2023 года. Опрошены 1031 взрослый украинец в возрасте 18 лет и старше, проживающие в Украине, кроме временно оккупированных территорий. Статистическая погрешность такой выборки – не более 3,4%.

Большинство украинцев – 66% – оценивают экономическую ситуацию в стране как "очень плохую" или "достаточно плохую".

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