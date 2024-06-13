Опрос: Большинство украинцев убеждены, что цель РФ в войне – геноцид и уничтожение нации

12% граждан думают, что РФ хочет сменить власть и создать марионеточное государство, 7% украинцев думают, что РФ хочет сохранить оккупированные земли

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

60% украинцев считают, что главная цель России в войне против Украины – это геноцид и физическое уничтожение большей части населения государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел в середине мая Киевский международный институт социологии (КМИС).

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Людей спросили, какой, по их ощущениям, является окончательная цель России в войне. Респондентам было предложено шесть вариантов ответов.

34% ответили, что россияне стремятся к геноциду и физическому уничтожению украинской нации. Еще 24% сказали, что россияне хотят уничтожить украинскую нацию и национальное самосознание, принудительно ассимилировать украинцев и превратить в россиян. Итого это 60%.

Часть респондентов считает, что РФ стремится сменить власть в Украине и создать свое марионеточное государство (12%). Еще 7% опрошенных сказали, что РФ хочет сохранить уже оккупированные территории, не претендуя на всю или большинство украинских земель.

6% думают, что Кремль хочет подчинить все территории страны, оставив определенную культурную автономию в составе России.

5% граждан выбрали вариант, который был приближен к российской пропаганде – "проведение "денацификации" и демилитаризации Украины без посягательств на независимость Украины".

Опрос проводился по собственной инициативе КМИС в течение 16-22 мая 2024 года. Телефоном опрошено 1067 украинцев в возрасте от 18 лет, которые на момент интервью проживали в Украине на подконтрольных украинским властям территориях. Статистическая погрешность выборки – не более 3,4%.

10 мая КМИС опубликовал результаты исследования, в ходе которого у граждан спрашивали, царит ли в Украине демократия, или же наоборот – диктатура. 57% убеждены, что Украина является демократическим государством, 14% оценили его как диктатуру.

21 мая российский Левада-центр показал результаты исследования по отношению граждан РФ к применению пыток. 47% россиян считают, что в "исключительных случаях" к людям можно применять пытки, 35% – против применения любых видов пыток.

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