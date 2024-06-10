Треть украинцев считает, что критика власти должна быть жесткой – опрос КМИС

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

31% украинцев считают, что критика власти должна быть жесткой и бескомпромиссной, в то же время 13% - сейчас не следует допускать критику, чтобы не расшатывать ситуацию в обществе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в середине мая Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

По данным КМИС, 63% украинцев считают, что критика отдельных действий власти должна быть или быть в конструктивных рамках, 5% не смогли определились со своим мнением.

Инфографика: КМИС

Среди опрошенных украинцев, которые доверяют президенту Владимиру Зеленскому (59%: из них полностью – 21%, скорее – 38%), 76-77% считают, что критика должна быть в конструктивных рамках или отсутствовать, в то же время против – 18-20%, они говорят о жесткой бескомпромиссной критике.

Уже среди тех, кто, скорее, не доверяет Зеленскому (14%), большинство (59%) настаивают на конструктивных рамках для критики, а 39% – поддерживают жесткую бескомпромиссную критику.

Среди тех, кто совсем не доверяет президенту (22% всего населения), 62% считают, что критика должна быть жесткой и бескомпромиссной, а 34% считают, что критика должна быть по меньшей мере в конструктивных рамках.

Инфографика: КМИС

Опрос проводился в течение 16-22 мая 2024 КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус", к которому по собственной инициативе добавил вопрос об отношении к критике действий власти. По телефону опрошено 1067 респондентов, проживающих на всех подконтрольных Украине территориях. Статистическая погрешность выборки – не более 3,4%.

Осенью 2023 года КМИС проводил опрос, по результатам которого 70% украинцев высказали мнение, что необходимо и сейчас критиковать действия властей.

5 мая КМИС опубликовал результаты исследования по ситуации с демократией в Украине во время правления Зеленского. 43% граждан считают, что при его президентстве государство стало менее демократическим, 19% – что больше и 29% – что ситуация с этим не изменилась.

7 июня КМИС обнародовал опрос, согласно которому после выборов в 2019 году 80% украинцев доверяли Зеленскому, после полномасштабного вторжения уровень доверия поднялся, но в 2024 году снизился.

Читайте также: Украинцев спросили: Украина – демократия или диктатура. КМИС опубликовал результаты