Третина українців вважає, що критика влади має бути жорсткою – опитування КМІС

Серед опитаних українців, які довіряють Зеленському, 76-77% вважають, що критика має бути в конструктивних межах

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

31% українців вважають, що критика влади має бути жорсткою і безкомпромісною, водночас 13% стверджують - зараз не варто допускати критику, аби не розхитувати ситуацію в суспільстві. Про це свідчать результати опитування, проведеного в середині травня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

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За даними КМІС, 63% українців вважають, що критика окремих дій влади має бути або бути в конструктивних рамках, 5% не змогли визначилися зі своєю думкою.

Інфографіка: КМІС

Серед опитаних українців, які довіряють президенту Володимиру Зеленському (59%: з них повністю – 21%, скоріше – 38%), 76-77% вважають, що критика має бути в конструктивних рамках або відсутньою, водночас проти – 18-20%, вони говорять про жорстку безкомпромісну критику.

Уже серед тих, хто скоріше не довіряє Зеленському (14%), більшість (59%) наполягають на конструктивних рамках для критики, а 39% – підтримують жорстку безкомпромісну критику.

Серед тих, хто зовсім не довіряє президенту (22% серед усього населення), 62% вважають, що критика має бути жорсткою і безкомпромісною, а 34% вважають, що критика має бути щонайменше в конструктивних рамках.

Інфографіка: КМІС

Опитування проводилося продовж 16-22 травня 2024 року КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого за власною ініціативою додав запитання про ставлення до критики дій влади. Телефоном опитано 1067 респонденти, які мешкають на всіх підконтрольних Україні територіях. Статистична похибка вибірки – щонайбільше 3,4%.

Восени 2023 року КМІС проводив опитування, за результатами якого 70% українців висловили думку, що необхідно і зараз критикувати дії влади.

5 травня КМІС опублікував результати дослідження щодо ситуації з демократією в Україні за правління Зеленського. 43% громадян вважають, що за його президентства держава стала менш демократичною, 19% – що більш та 29% – що ситуація з цим не змінилася.

7 червня КМІС оприлюднював опитування, згідно з яким, після виборів у 2019 році 80% українців довіряли Зеленському, після повномасштабного вторгнення рівень довіри піднявся, але у 2024 році дещо впав.

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