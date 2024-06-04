43% українців вважають, що рівень демократії в Україні за Зеленського впав – опитування

11% з опитаних вважають, що ситуація з демократією в Україні змінилася у негативний бік через російську повномасштабну агресію

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

43% українців вважають, що за каденції Володимира Зеленського Україна стала менш демократичною країною; 28% з них напряму пов'язують це з "намаганням влади згорнути права і свободи громадян". Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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Людей запитали, як, на їхню думку, змінилася ситуація з демократією в Україні за п'ять років правління Зеленського.

19% респондентів заявили, що вона покращилась, 29% – що не змінилась. Водночас 43% українців вважають, що рівень демократії за ці роки знизився (11% пов'язують це з повномасштабною війною, 28% – зі спробами влади придушити права і свободи громадян).

Соціологи КМІС з'ясували, що загалом 90% українців хочуть бачити Україну повною демократією.

Інфографіка: КМІС

Опитування було проведено з власної ініціативи КМІС упродовж 16-22 травня 2024 року. Телефоном опитано 1002 дорослих українців (від 18 та старше), які на момент інтерв'ю проживали в Україні на підконтрольних українській владі територіях. Статистична похибка вибірки – щонайбільше 3,4%.

22 січня 2024 року КМІС опублікував дослідження про "об'єднаність української нації". Що українці дійсно об'єднані, вважають 69% опитаних. 25% заявили, що, на їхню думку, в українському суспільстві відбувається розкол.

21 лютого КМІС оприлюднив результати опитування, за яким майже 90% українців вірять у перемогу України у війні. Лише 4% респондентів імовірніше або безумовно переконані, що переможе Росія.

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