43% украинцев считают, что уровень демократии в Украине при Зеленском упал – опрос

11% опрошенных считают, что ситуация с демократией в Украине изменилась в негативную сторону из-за российской полномасштабной агрессии

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

43% украинцев считают, что при каденции Владимира Зеленского Украина стала менее демократической страной; 28% из них напрямую связывают это с "попытками власти свернуть права и свободы граждан". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Люди спросили, как, по их мнению, изменилась ситуация с демократией в Украине за пять лет правления Зеленского.

19% респондентов заявили, что она улучшилась, 29% – что не изменилась. В то же время 43% украинцев считают, что уровень демократии за эти годы снизился (11% связывают это с полномасштабной войной, 28% – с попытками власти подавить права и свободы граждан).

Социологи КМИС выяснили, что всего 90% украинцев хотят видеть Украину полной демократией.

Инфографика: КМИС

Опрос был проведен по собственной инициативе КМИС в течение 16-22 мая 2024 года. По телефону опрошено 1002 взрослых украинцев (от 18 и старше), которые на момент интервью проживали в Украине на подконтрольных украинским властям территориях. Статистическая погрешность выборки – не более 3,4%.

22 января 2024 года КМИС опубликовал исследование об "объединении украинской нации". Что украинцы действительно объединены, считают 69% опрошенных. 25% заявили, что, по их мнению, в украинском обществе происходит раскол.

21 февраля КМИС обнародовал результаты опроса, согласно которому почти 90% украинцев верят в победу Украины в войне. Лишь 4% респондентов вероятнее или однозначно убеждены, что победит Россия.

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