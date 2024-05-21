Майже половина росіян вважають допустимими катування людей – опитування

47% росіян вважають, що у "виняткових випадках" до людей можна застосовувати тортури

Фото: російські пропагандистські ресурси

Майже половина росіян вважають нормальним застосування тортур до підозрюваних, особливо у "виняткових випадках". Про це свідчать результати опитування, проведеного російським Левада-центром.

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47% росіян вважають, що у "виняткових випадках" до людей можна застосовувати тортури – наприклад, щодо підозрюваних у тяжких насильницьких злочинах. Це показник зріс майже на 19% за останні п'ять років, зазначають соціологи.

Категорично проти застосування будь-яких видів тортур над людьми виступають 35% росіян. У 2019 році так вважали 59% опитаних.

Загалом респонденти, які підтримують застосування найвищої міри покарання (в опитуванні йдеться про смертну кару. – Ред.), мотивують свою позицію тим, що за тяжкі злочини має бути "справедлива відплата", а також тим, що "суворе покарання сприятиме підтриманню порядку".

У червні 2023-го в ООН на 15-му місяці повномасштабної війни запідозрили росіян у застосуванні проти українців "схвалених державою тортур".

З початку грудня 2023 року російські окупанти, ймовірно, вбили щонайменше 15 українських військових, які намагалися здатися у полон. Про це йдеться у доповіді міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, опублікованій 2 травня.

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