HRW: з грудня 2023 року окупанти стратили щонайменше 15 українців, які здавалися в полон

Про це йдеться у доповіді правозахисної організації Human Rights Watch

Техніка російських окупантів (Фото: ЕРА)

З початку грудня 2023 року російські окупанти, імовірно, вбили щонайменше 15 українських військових, які намагалися здатися у полон. Про це йдеться у доповіді міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, опублікованій 2 травня.

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Проаналізувавши та верифікувавши відео з дронів, розміщені в соціальних мережах 2 та 27 грудня 2023-го та 25 лютого 2024 років, правозахисники підтвердили три епізоди страт щонайменше 12 українських військових.

Місця подій – Донецька та Запорізька області, зазначають у HRW. Як зазначається в доповіді, на відео потрапили слова ймовірно російського командира про те, що полонених не слід брати – тобто наказ убивати тих, хто здається в полон.

Організація змогла підтвердити і справжність відео, на якому російські загарбники розстрілюють трьох українських військових.

HRW також розслідували відео з шістьма солдатами, які вже здалися в полон, їх також убивають, але, як мовиться в доповіді, "обставини їхнього вбивства видаються менш ясними".

27 грудня 2023 року в соцмережах з'явилися кадри, на яких російські загарбники поставили трьох українських бійців на коліна і розстріляли з відстані в кілька метрів. Це сталося на південному напрямку, поблизу Роботиного Запорізької області.

9 лютого 2024-го прокуратура повідомила, що окупанти вбили двох українських військовополонених під Бахмутом.

18 лютого в одному з Telegram-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл шістьох полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній із позицій в Авдіївці. Того ж дня було виявлено відео вбивства ще двох українських воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району. Офіс генпрокурора розпочав розслідування.

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