Окупанти стратили трьох українських військовополонених на півдні. Розпочато розслідування

7 квітня у мережі поширили відео, на якому росіяни розстрілюють трьох нерухомих українських військовополонених. Прокуратура розпочала розслідування

Російський окупант (Фото: ресурс пропагандистів)

У Кринках на лівому березі Херсонської області російські окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених, відповідне відео 7 квітня з'явилось у мережі. У пресслужбі Офісу генпрокурора заявили про початок розслідування.

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На поширеному відео видно, як російські загарбники розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців, які нерухомо лежать на землі.

Ворог здійснив понад сім пострілів, імовірно, з автоматичної зброї, після чого закадровий голос сказав: "Все, досить".

Як стверджується у підписі під відео, розстріл стався поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області.

У прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Увага! Нижче чутливі кадри.

Скриншот з відео

27 грудня 2023 року в соцмережах з'явилися кадри, на яких російські загарбники поставили трьох українських бійців на коліна і розстріляли з відстані в кілька метрів. Це сталося на південному напрямку, поблизу Роботиного Запорізької області.

9 лютого 2024-го прокуратура повідомила, що окупанти вбили двох українських військовополонених під Бахмутом.

18 лютого в одному з Telegram-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл шістьох полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній із позицій в Авдіївці. Того ж дня було виявлено відео вбивства ще двох українських воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району. Офіс генпрокурора розпочав розслідування.

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