Оккупанты казнили трех украинских военнопленных на юге. Начато расследование

7 апреля в сети распространили видео, на котором россияне расстреливают троих неподвижных украинских военнопленных. Прокуратура начала расследование

Российский оккупант (Фото: ресурс пропагандистов)

В Крынках на левом берегу Херсонской области российские оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных, соответствующее видео 7 апреля появилось в сети. В пресс-службе Офиса генпрокурора заявили о начале расследования.

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На опубликованном видео видно, как российские захватчики расстреливают троих пленных украинских военных, неподвижно лежащих на земле.

Враг произвел более семи выстрелов, вероятно, из автоматического оружия, после чего закадровый голос сказал: "Все, хватит".

Как утверждается в подписи под видео, расстрел произошел вблизи Крынок Олешковской общины Херсонской области.

В прокуратуре приступили к досудебному расследованию по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Внимание! Ниже чувствительные кадры.

Скриншот с видео

27 декабря 2023 года в соцсетях появились кадры, на которых российские захватчики поставили трех украинских бойцов на колени и расстреляли с расстояния в несколько метров. Это произошло на южном направлении, вблизи Роботиного Запорожской области.

9 февраля 2024 года прокуратура сообщила, что оккупанты убили двух украинских военнопленных под Бахмутом.

18 февраля в одном из Telegram-каналов было опубликовано сообщение о расстреле шестерых пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. В тот же день было обнаружено видео убийства еще двух украинских воинов вблизи села Веселое Бахмутского района. Офис генпрокурора начал расследование.

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