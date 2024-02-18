Україна почала розслідування розстрілу полонених ЗСУ в Авдіївці та Веселому

Чергові випадки страти росіянами українських військовополонених зафіксовано в Авдіївці і в районі Бахмута

Фото - ОГП

Офіс генпрокурора повідомив, що розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення росіянами законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Розслідування стосується двох фактів розстрілу українських військовополонених – в Авдіївці і Веселому.

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За даними слідства, 18 лютого 2024 року в одному з Telegram-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл шістьох полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній із позицій в Авдіївці.

"Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію", – зазначили у прокуратурі.

Також в ОГП повідомили, що під час моніторингу медіа виявлено відео з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району.

"На записі з камери дрона видно, як сьогодні під час штурму наших позицій представник ЗС РФ стріляє впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім у другого. Не бажаючи залишати полонених живими, окупант умисно добиває їх з автоматичної зброї", – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та тяжким міжнародним злочином.