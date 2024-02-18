Украина начала расследование расстрела пленных ВСУ в Авдеевке и Веселом

Очередные случаи казни россиянами украинских военнопленных зафиксированы в Авдеевке и в районе Бахмута

Фото - ОГП

Офис генпрокурора сообщил, что начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения россиянами законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Расследование касается двух фактов расстрела украинских военнопленных – в Авдеевке и Веселом.

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По данным следствия, 18 февраля 2024 года в одном из Telegram-каналов было опубликовано сообщение о расстреле шестерых пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке.

"Защитники были тяжело ранены, не могли передвигаться самостоятельно и ждали эвакуации", – отметили в прокуратуре.

Также в ОГП сообщили, что в ходе мониторинга медиа обнаружено видео с фрагментом убийства еще двух украинских воинов вблизи села Веселое Бахмутского района.

"На записи с камеры дрона видно, как сегодня во время штурма наших позиций представитель ВС РФ стреляет в упор сначала в одного захваченного в плен военнослужащего ВСУ, а затем в другого. Не желая оставлять пленных живыми, оккупант умышленно добивает их из автоматического оружия", – сказано в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением.