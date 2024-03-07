З листопада особливо збільшилася кількість вбивств росіянами українських військовополонених – ОГП

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Факти страти російськими окупантами українських військовополонених фіксувалися від самого початку повномасштабного вторгнення РФ, проте протягом останніх чотирьох місяців цих випадків побільшало. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Офісу генпрокурора, начальник управління департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Денис Лисенко.

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"Факти вбивства військовополонених допускаються військами агресора не лише останнім часом, а і з моменту [початку] широкомасштабного вторгнення, тобто з 2022 року", – сказав він.

За його словами, сьогодні правоохоронцями вже задокументовано 45 фактів вбивств військовополонених, які розслідуються в рамках 19 кримінальних проваджень.

"Проте всі ми чудово розуміємо, що цих фактів насправді набагато більше, і особливо збільшилась кількість таких фактів саме останнім часом – з листопада минулого року", – сказав Лисенко.

За його словами, наразі є "хороші результати роботи" щодо розслідування останніх фактів вбивства військами РФ українських військовополонених на Запорізькому напрямку. Він висловив сподівання, що про це провадження стане відомо широкому загалу найближчим часом.

Представник Офісу генпрокурора наголосив, що правоохоронці намагаються встановити як безпосередніх виконавців подібних воєнних злочинів, так і обставини причетності їхніх командирів до розстрілів.